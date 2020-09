Xem cầu thủ Hamburg trèo lên khán đài… “quyết chiến” CĐV đội bạn

Trận đấu thuộc vòng 1 của Cúp Quốc gia Đức 2020/21 giữa Dynamo Dresden và đội khách Hamburg đã kết thúc với thắng lợi 4-1 nghiêng về đội chủ nhà. Sau trận, hậu vệ Toni Leistner có màn trả lời phỏng vấn ngay trên sân.



Đột nhiên, Leistner bỏ dở việc đang làm và xông thẳng lên khán đài vẫn còn rất đông CĐV. Có tới 10.053 đã đến sân theo dõi trực tiếp cuộc so tài giữa Dynamo Dresden và Hamburg, con số lớn nhất cho một trận đấu kể từ khi bóng đá Đức phải hoãn vì Covid vào tháng 3.



Trong bộ dạng hung dữ, Leistner tiến thẳng tới vị trí của một CĐV nam đeo khẩu trang và túm áo người này. Sau khi thấy Leistner đẩy ngã CĐV kia, một số khán giả và nhân viên an ninh lập tức xông tới can ngăn hậu vệ 30 tuổi.



Cũng may là mọi người hành động kịp thời và Leistner cũng nhanh chóng hạ hỏa, không thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra sau đó.



Xem Toni Leistner tấn công CĐV Dynamo Dresden

Giải thích về hành động gây sốc kể trên, Leistner nói rằng anh đã không thể kìm chế sau khi nghe thấy những lời lẽ mang tính lăng mạ nhắm vào vợ và con mình, nhất là trong một trận đấu mà anh cảm thấy vô cùng đặc biệt.



Leistner sinh ra chính tại Dresden và từng khoác áo đội bóng quê hương Dynamo trong giai đoạn 2010-2014. Tiếc rằng trong chuyến trở về này, Leistner lại thua trận và bị xúc phạm nặng nề bởi những người từng một thời ủng hộ anh nhiệt liệt.



LĐBĐ Đức sẽ mở cuộc điều tra trước khi quyết định có xử phạt Leistner hay không. Trong khi đó, cầu thủ từng 2 năm chơi bóng tại Anh cho QPR đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về hành động của mình.

