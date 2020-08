Xem clip “Messi lười nhác đi bộ” trước Bayern khiến CĐV Barca nổi giận

Được đăng tải cách đây chưa đầy 4 ngày, clip có độ dài 1 phút 59 giây của tài khoản @GreatWhite_9 đã thu hút được hơn 4 nghìn bình luận. Đa phần là thể hiện sự bất bình đối với số 10 của Barca.

Chủ nhân của clip đã bắt đầu “tác phẩm” bằng đoạn mô tả “cá voi béo Suarez” nhiệt tình đuổi theo bóng hết quá nửa chiều ngang sân. Tiếp đến là đoạn mô tả Messi “không thèm nhấc chân” trong tình huống tấn công của Bayern.

Rồi đến đoạn Barca giành lại quyền kiểm soát bóng và Messi “đứng im một chỗ suốt 15 giây”. Sau đó lại đến đoạn Messi để mất bóng nhưng “không đuổi theo giành lại”.

Để nêu bật sự “lười nhác” của Messi, tài khoản @GreatWhite_9 tiếp tục đưa bằng chứng khen ngợi Suarez và hậu vệ trái Jordi Alba quyết liệt xông lên gây sức ép với thủ thành Neuer, rồi lại khen bộ đôi bên cánh phải của Barca là Semedo và Vidal cùng tiến hành pressing đội bạn.

Trong khi đó, “Messi lười nhác đi bộ” cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.