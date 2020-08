Chính Thức: Bộ Giáo dục công bố đáp án môn Ngữ Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đợt 1 đã diễn ra từ ngày 8-10/8 với môn Ngữ Văn là môn thi đầu tiên. Đề thi Ngữ Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được đánh giá là hay, bám sát với chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, ở phần làm văn, quan điểm về 'Đất Nước của Nhân dân' trong đoạn trích 'Đất Nước' của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.



Xem ngay đáp án chính thức môn Ngữ Văn THPT Quốc gia 2020

(Mời quý vị và các bạn ấn F5 để cập nhật nội dung Đáp án Chính thức Môn Ngữ Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 từ Bộ Giáo dục)

Xem thêm: Đáp án chính thức 24 mã đề môn Lịch Sử từ Bộ Giáo dục

Xem ngay đáp án chính thức môn Ngữ Văn THPT Quốc gia 2020



Theo Tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết (Giáo viên dạy Ngữ văn tại trung tâm HOCMAI), Đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bám sát nội dung cấu trúc đề thi mẫu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước kỳ thi. Nhìn chung, đề thi Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp. Đề bài không khó nhưng quá dài, đặc biệt là câu nghị luận văn học - câu hỏi chiếm quỹ điểm cao nhất trong bài. Điều đó, có thể sẽ khiến học sinh lúng túng để hoàn thành tốt bài thi.

Hôm nay, sau khi hoàn thành công tác chấm thi môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Đáp án Chính thức môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Được biết, ngay sau khi công bố đáp án chính thức, Bộ Giáo dục cũng sẽ công bố phổ điểm của các thí sinh tham dự kỳ thi. Các thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh và thành phố trên địa bàn cả nước.



Your browser does not support HTML5 video.

Ngày đầu Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Theo Thùy Dương/SKCĐ