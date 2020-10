Địa chỉ xem trực tuyến sự kiện ra mắt iPhone 12 đêm nay lúc 0h ngày 14/10

Sự kiện "Hi Speed" của Apple sẽ ra mắt vào lúc 10h ngày 13/10 theo giờ quốc tế, tức 0h ngày 14/10 theo giờ Việt Nam. Ngoài 4 phiên bản iPhone 12 thì trong sự kiện lần này, Apple có thể sẽ cho trình làng thêm một loạt sản phẩm khác như: HomePod mini, sạc không dây MagSafe, tai nghe trùm đầu không dây.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà Táo Khuyết đã phải lùi lịch công bố iPhone 12 muộn hơn so với mọi năm. iPhone 12 chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự kiện lần này với thiết kế mới lạ, màu sắc bắt mắt, mạng 5G, camera có nhiều tính năng mới và màn hình được chia ra làm 2 loại (5.4 inch và 6.7 inch).

"Hi Speed" được đánh giá là sự kiện quan trọng nhất của Apple trong năm nay. Vì vậy mọi sự chú ý của các tín đồ công nghệ trên toàn thế giới đều đổ dồn vào sự kiện lần này. Và nếu bạn cũng là một fan của nhà Táo thì không nên bỏ lỡ sự kiện đêm nay.

Sự kiện ra mắt iPhone 12 của Apple sẽ được ra mắt đêm nay

Năm nay Apple sẽ không tổ chức sự kiện trực tiếp và ghi hình trước rồi mới công chiếu qua mạng cho người xem trên toàn cầu tiện theo dõi.

Dưới đây là một số cách để bạn có thể theo dõi trực tiếp sự kiện "Hi Speed" của Apple:

Cách 1: Xem trực tiếp trên kênh chính thức của Apple tại đường link dưới đây: https://www.youtube.com/watch?v=KR0g-1hnQPA&ab_channel=Apple

Cách 2: Theo dõi trực tiếp trên kênh Apple Event qua đường link: https://www.apple.com/apple-events/

Cách 3: Bạn bật ứng dụng Apple TV trên bất kỳ thiết bị chạy iOS nào vào lúc 0h ngày 14/10 để tiện theo dõi sự kiện.

Được biết, sự kiện "Hi Speed" sẽ kéo dài trong vòng 2 tiếng. Trước đó, vào giữa tháng 9, Apple cũng đã tổ chức một sự kiện tương tự giới thiệu iPad Air và Apple Watch, thu hút được sự theo dõi của 1.5 triệu người. Nhiều người cho biết, với sức hút của iPhone 12 thì sự kiện đêm nay sẽ của Apple sẽ còn vượt xa con số này.

Phone 12 ra mắt trong sự kiện trực tuyến 14/10

Theo Phương Hoa/SKCĐ