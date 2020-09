Kênh trực tiếp bóng đá hôm nay 26/9: V.League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9 vô cùng sôi động với hàng loạt các trận đấu hấp dẫn trải dài từ V.League cho tới Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và VĐQG Bồ Đào Nha...





Đáng chú ý nhất là các cặp đấu SLNA vs HAGL, Brighton vs MU, West Brom vs Chelsea, Betis vs Real Madrid và Augsburg vs Dortmund.





Khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu bóng đá cuốn hút vừa nêu trên các kênh phát sóng khác nhau.