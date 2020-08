Check ngay xem trường đại học của bạn đạt mấy 'sao' theo chuẩn xếp hạng mới nhất của Việt Nam

Theo GS, TS Nguyễn Hữu Đức, người trực tiếp phụ trách hệ thống UPM (University Performance Metrics), những trường Đại học thuộc top 1.000 đại học thế giới chiếm khoảng 3%, UPM quan tâm đến 97% với hơn 28.000 trường đại học còn lại, gồm đông đảo các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam và khu vực, với vai trò và đóng góp lớn, tuy nhiên, chưa được đánh giá đúng mực.

Hệ thống UPM này được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở giáo dục Đại học biết được vị trí hiện tại của trường mình, đồng thời xác định được mục tiêu rõ ràng nhằm đạt top 100 các trường Đại học ở Châu Á. Hệ thống có nhiều tiêu chí gắn với các mốc chuẩn của đại học định hướng nghiên cứu quy định tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Việt Nam hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học.

Kết quả nghiên cứu của trường Đại học Quốc gia được đánh giá cao

Sau khi đối sánh cụ thể giữa các trường Đại học, hệ thông UPM sẽ cho đánh giá các trường đại học theo các sao. Cụ thể, UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1000 điểm.

8 nhóm lĩnh vực được hệ thống UPM đánh giá lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (15 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (4 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 11%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 6%), CNTT và tài nguyên số (10 tiêu chí, trọng số 10%), Mức độ quốc tế hóa (9 tiêu chí, trọng số 6%) và Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí, trọng số 6%).

Theo nhóm nghiên cứu, những trường hiện đạt chuẩn 5 sao sẽ là những trường có khả năng cao đạt top 100 nhóm trường đại học hàng đầu Châu Á với những thành tích cao trong giáo dục và khả năng đào tạo chất lượng tốt. Lần lượt, nhóm các trường 4 sao và 3 sao là những trường hoàn thành tốt chức năng đào tạo và có uy tín trong quốc gia, khu vực.

Đến nay, đã có gần 40 trường đại học Việt Nam và ASEAN tự nguyện tham gia sử dụng bộ tiêu chí UPM để đối sánh chất lượng

Đề cao tầm quan trọng của bộ công cụ quản lý chất lượng đối với quản trị đại học, Bộ trưởng khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nghiên cứu áp dụng và cũng khuyến nghị các đại học của ASEAN tham khảo áp dụng các bộ chỉ số đánh giá có tính hữu dụng, hiệu quả, để đánh giá/đối sánh chất lượng các cơ sở giáo dục đại học ở các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao hướng tiếp cận và kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu ĐHQGHN. Theo Bộ trưởng, việc xây dựng và vận hành hệ thống như bộ chỉ số UPM có nhiều ý nghĩa. Trước hết, là một trung tâm dữ liệu và phân tích, bộ chỉ số có thể hỗ trợ tư vấn cho hệ thống giáo dục đại học quốc gia, cũng như các cơ sở giáo dục đại học trong nước và trong khu vực.

Các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng các tiêu chí, chỉ số để tự đánh giá kết quả các hoạt động, đồng thời, sử dụng như một công cụ để quản trị chiến lược, phát triển thương hiệu, phát triển đối tác. Người học có được những thông tin chính xác về các trường đại học để có thể lựa chọn trường, lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường. Người sử dụng lao động có cơ sở để xây dựng chiến lược nhân sự, kế hoạch tuyển dụng và hợp tác chuyển giao tri thức.

