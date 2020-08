Xét nghiệm COVID-19 do sốt cao và viêm phổi nặng, nào ngờ phát hiện nhiễm khuẩn gây bệnh Whitmore

TS - BS Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đó là một bệnh nhân nam (45 tuổi, quê Tân Lạc, Hoà Bình), làm việc trong một trại nuôi lợn ở khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang. Công việc hằng ngày của người này là cho lợn ăn, tắm rửa cho lợn và vệ sinh chuồng trại.

Trước đó người này có biểu hiện sốt cao suốt 3 ngày, sau đó khó thở tăng dần nên xin về quê để khám bệnh. Thời điểm đến khám tại bệnh viện địa phương, người bệnh có tình trạng sốt cao liên tục, khó thở và viêm phổi nặng.

BS Tình và ê kíp điều trị cho bệnh nhân

Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận thông tin sơ bộ về bệnh nhân đã lập tức bố trí khu vực cách ly riêng để điều trị và chăm sóc tạm thời. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp, tụt huyết áp, suy thận cấp, suy gan cấp, tổn thương phổi lan toả 2 bên. Do bệnh nhân lơ mơ không tỉnh táo nên không thể khai thác tiền sử dịch tễ.

Trong thời gian chờ kết quả sàng lọc COVID-19 từ CDC Hòa Bình, bệnh nhân được chỉ định nuôi cấy máu, cấy đờm để tìm nguyên nhân và sử dụng kháng sinh phổ rộng, phối hợp kháng sinh. Bệnh nhân được thở máy, lọc máu liên tục và thay huyết tương.

Hình ảnh cấy tìm vi khuẩn Gram âm Burkholderia pseudomallei

Lý giải về nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ Tình cho hay, môi trường làm việc hằng ngày của bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với bùn đất. Nếu bất cẩn chỉ một vết trầy xước nhỏ trên da cũng có thể là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn này xâm nhập.



Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đã bỏ được máy thở, bỏ được thuốc vận mạch và dừng lọc máu liên tục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bệnh Whitmore do trực khuẩn Gram âm Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này có trong đất, nước bị nhiễm khuẩn. Con đường lây truyền sang người là qua da tiếp xúc vết thương hở với bùn đất có chứa vi khuẩn hoặc có thể qua không khí khi hít phải các hạt bụi đất chứa vi khuẩn này.

Your browser does not support HTML5 video.

Phân biệt bệnh whitmore và quai bị. Video: VTV1