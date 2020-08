Nữ quái đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép xin lỗi người dân cả nước, mong giảm nhẹ hình phạt

Theo Dân Trí , sáng 29/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” với 3 bị cáo.

3 bị cáo tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép



Sau thời gian xét xử buổi sáng, tòa đã tuyên hình phạt sơ thẩm gồm: bị cáo Chen Xian Fa (giới tính nam, SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) 8 năm tù giam; Hồ Thị Thu Trinh (giới tính nữ; SN 1996, trú tỉnh Quảng Nam) 6 năm tù; Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú TP Đà Nẵng) 5 năm tù cùng về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".



HĐXX còn tuyên phạt bổ sung hình thức trục xuất khỏi Việt Nam đối với bị cáo Fa sau khi chấp hành xong bản án, hai nữ bị cáo còn lại mỗi người phải nộp bổ sung 40 triệu đồng.



Cũng theo Dân trí, nội dung vụ án cho hay, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 đến cuối tháng 6/2020, vì động cơ vụ lợi, Chen Xian Fa, Hồ Thị Thu Trinh, Huỳnh Ngọc Diễm đã 3 lần tổ chức móc nối với nhau trong việc tìm, thuê nhà ở Đà Nẵng với mục đích đưa người Trung Quốc đến ở trái phép.

Bị cáo Chen Xian Fa



Trinh và Diễm chịu trách nhiệm tìm nhà sau đó thông báo cho Chen Xian Fa liên lạc với các đường dây đưa người từ Trinh và Diễm chịu trách nhiệm tìm nhà sau đó thông báo cho Chen Xian Fa liên lạc với các đường dây đưa người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các bị cáo đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến ở tại các địa điểm gồm nhà số 84 Tuy Lý Vương và 39 Dương Tử Giang, thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.



Theo Người lao động, theo cáo trạng, lần gần đây nhất, 3 bị cáo đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hôm 28/6 và lưu trú tại một căn nhà trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Ngày 11/7, cơ quan công an đã bắt quả tang 4 người nhập cảnh trái phép và lưu trú bất hợp phát tại số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.



Không chỉ chuẩn bị sẵn nơi ở, Hồ Thị Thu Trinh và Huỳnh Ngọc Diễm còn tích cực hỗ trợ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong việc tìm kiếm phương tiện di chuyển, cất giữ tài sản, phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt tại Đà Nẵng.



Chen Xian Fa thu lợi từ số tiền cho chạy quảng cáo bán hàng đối với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Còn Trinh và Diễm thu lợi từ việc cho thuê nhà và dịch vụ khác với số tiền hơn 214 triệu đồng.

Đại diện VKS nhận định, trong vụ án này, Fa là người đóng vai trò cầm đầu, chủ mưu còn Trinh và Diễm là người giúp sức để bị các thực hiện trót lọt 3 lần đưa người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình và cho biết, rất ăn năn, hối lỗi với hành vi của mình.



Các bị cáo móc nối với nhau như thế nào?



Theo Dân trí, bị cáo Trinh cho biết, cuối năm 2018, bị cáo quen biết bị cáo Diễm thông qua việc tìm người dạy tiếng Trung cho Diễm và con tại nhà.



Trong thời gian này, Diễm có đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà cần cho thuê để Trinh đăng tải trên các trang mạng tìm khách nước ngoài thuê, nhận tiền hoa hồng. Trinh đã sử dụng Wechat đăng tải các bài viết thuê nhà. Đến khoảng tháng 8/2019, Chen Xian Fa đã kết bạn với Trinh và nhờ Trinh thuê nhà.



Tại toàn, bị cáo Trinh vừa khóc vừa phân trần: “Bị cáo chỉ nghĩ giới thiệu cho họ thuê nhà chứ không biết hành vi của mình là phạm luật. Là bị cáo sai, có lỗi, bị cáo suy nghĩ nông cạn, bị cáo chưa nghĩ được tác hại của sự việc”.

Bị cáo Diễm thừa nhận, nếu bị cáo không giúp Chen Xian Fa thuê nhà thì những người nhập cảnh không thể ở Việt Nam được. Cả hai xin nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ những người nhập cảnh trái phép.

Còn về phía bị cáo Chen Xian Fa, người này nói vào Việt Nam để chạy quảng cáo bán hàng trên mạng, do bản thân tự nghĩ ra, không ai xúi giục. Cả 3 lần, bị cáo đều không có thị thực nhập cảnh mà bị cáo lên mạng tìm người môi giới dẫn dắt vào Việt Nam.

Hai bị cáo Trinh và Diễm tỏ ra hối hận với hành động ham lợi trước mắt của mình

Theo Dân trí, “đến lúc này bị cáo đã nhận thức được việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là sai phạm. Bị cáo thấy rất có lỗi”, bị cáo Chen Xian Fa nói và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về nhà chăm sóc bố mẹ già.

Trong khi đó, bị cáo Trinh và Diễm cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi vì hành vi hỗ trợ đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.



Trong khi được nói lời sau cùng tại tòa, hai bị cáo này gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước vì hành động ham lợi trước mắt mà không nghĩ đến mối nguy hiểm cho cộng đồng.



Bị cáo Diễm mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc các con. Bị cáo không muốn các con của bị cáo lớn lên thiếu tình yêu thương của người mẹ.



Còn bị cáo Trinh cũng mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với mẹ, có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên các mức án trên cho 3 bị cáo.



Theo Hà Ly/SKCĐ