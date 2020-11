Vụ bé trai 5 tuổi chết trong rừng tràm Nghệ An: Tuyên án mức phạt dành cho nam sinh lớp 11

Theo gia đình xã hội đưa tin, sáng 19/11 TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội Giết người

Hồ sơ vụ án nêu rõ, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 7/6/2020. Vào thời điểm trên, bé Đô có đến nhà Hoàng rủ đi bắt con ve ve. Sau đó, nam sinh 17 tuổi đã dùng xe máy chở bé trai 5 tuổi đến một căn nhà hoang gần dọc Bồ Bồ (thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành).

Đào Ngọc Hoàng tại tòa

Được biết, căn nhà hoang này cách nhà Hoàng hơn 10 km. Tại đây, Hoàng rủ bé Đô chơi trò bịt mắt đoán thức ăn. Tiếp đến, nam sinh dùng găng tay, áo khoác, băng dính bịt kín mặt nạn nhân, thậm chí còn buộc cả 2 tay, 2 chân bé trai 5 tuổi.





Xong xuôi, Hoàng đưa bé Đô đi thêm khoảng 155m đến phía trong rừng, dùng băng dính cột một đầu vào 2 tay bé Đô, đầu còn lại thì cột vào thân cây gần đó. Tiếp đến, đối tượng bỏ nạn nhân lại rồi về nhà.

Nói về hành vi của mình, Hoàng cho biết đây là làm theo những clip đã xem trên điện thoại. Lúc đầu, Hoàng dàn dựng vụ bắt cóc, sau đó sẽ dẫn người nhà Đô đi tìm để chứng minh mình là 'anh hùng'. Tuy nhiên, khi đưa bé Đô vào rừng, Hoàng mới nghĩ đến ý định tống tiền. Theo đó, Hoàng định đòi nhà nạn nhân 12-20 triệu đồng.

Gia đình bị hại

Đến khoảng 14h ngày 8/6, Hoàng quay trở lại thì thấy bé Đô đã tử vong, sau đó công an truy tìm nạn nhân ráo riết nên càng sợ hãi không hé nửa lời. Mãi đến ngày 9/6, khi bị Công an huyện Quỳnh Lưu triệu tập, đối tượng mới thừa nhận hành vi phạm tội và dẫn mọi người tới hiện trường.

Trong phiên tòa xét xử, chủ tọa đã làm rõ động cơ cũng như mục đích của bị cáo, dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân. Khi tòa nghị án, Hoàng bật khóc quay lại xin lỗi gia đình bé Đô nhưng không được chấp nhận.

Cuối cùng, Đào Ngọc Hoàng bị HĐXX tuyên 15 năm tù về tội Giết người, bồi thường 169 triệu đồng cho gia đình bị hại.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ