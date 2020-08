Lời trần tình chua xót của nữ giám đốc đâm chết người tình là cán bộ tòa án vì bị sàm sỡ vùng ngực

Ngày 25/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa Đỗ Thu Hà (34 tuổi, ngụ tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người . Nạn nhân là anh Lê Thế Vinh (30 tuổi, cán bộ Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa) trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.





Trong phần xét hỏi vào sáng ngày 25/8, bị cáo Hà nhiều lần khai rằng, sát hại anh Lê Thế Vinh là do hoảng loạn và bị người tình sàm sỡ vùng ngực.

Bị cáo Hà đi vào phòng xét xử





Bị cáo phân trần: "Lúc gặp nhau, giữa bị cáo và anh Vĩnh có cãi nhau về chuyện tình cảm, tiền bạc. Sau đó, bị cáo nói muốn chấm dứt mối quan hệ với Vinh và đề nghị quay về nhưng Vinh không cho về. Bị cáo nhoài tay để mở cửa xe thì anh Vinh kéo mạnh bị cáo về phía người anh rồi tát vào mặt và quát 'vậy thì tôi sẽ hiếp cô trên xe'".





Hà cũng khai trước tòa rằng, Vinh có hành động sàm sỡ vùng ngực bị cáo. Lúc đó, bị cáo hét to và xô anh Vinh ra nhưng người này đã dùng tay bóp cổ bị cáo nên bị cáo hoảng loạn, lo sợ.





"Khoảng 30 giây bị cáo vung tay ra và sau đó vơ được cái gì trong tay là bị cáo đâm để tự vệ thôi. Mục đích là tự vệ thoát thân thôi chứ không có mục đích giết anh Vinh", Hà tiếp tục phân trần.





Theo lời bị cáo, trong lúc giằng co đã đâm anh Vinh tổng cộng 5 nhát. Bị cáo không phủ nhận hành vi giết người của mình nhưng vẫn một mực khẳng định đâm bị hại là do hoảng loạn, lo sợ vì bị sàm sỡ.

Hà vẫn một mực khẳng định mình giết người trong cơn hoảng loạn





Tại phàn bào chữa, luật sư đại diện cho bị cáo Đỗ Thu Hà đã đưa ra nhiều lập luận, quan điểm cho rằng, VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Hà theo Khoản 1, Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 "giết người có tính chất côn đồ" là không, chưa hợp lý, không đúng bản chất sự việc. Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét bị cáo Hà theo khoản 2, Điều 123 là hợp lý.





Còn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại lại cho rằng, bị cáo không thành khẩn khai báo, lời khai có nhiều mâu thuẫn. Luật sư của bị hại cũng đưa ra 8 tình tiết mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo.





Đó là lúc bị cáo khai do mâu thuẫn tình cảm, lúc khai do bị bóp cổ, lúc khai do tức giận... nên dẫn đến hành vi tội gác. Việc đâm anh Vinh của bị cáo cũng có nhiều mâu thuẫn so với lời khai trong các bản cung và tại phiên tòa xét xử... Vì thế, việc truy tố bị cáo Hà theo khoản trên là không hợp lý, đúng chất, mức độ vụ việc.





Sau một ngày xét xử, HĐXX đã quyết định kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Dự kiến sáng 26/8 sẽ tuyên án.

Theo Thanh Mai/SKCĐ