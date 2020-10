Xét xử phúc thẩm vụ gian lận điểm thi Hòa Bình: 2 bị cáo được giảm án tù

Đó là bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hòa Bình) được HĐXX tuyên giảm hình phạt từ 6 năm xuống 5 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trường hợp thứ hai là bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (cựu Hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) cũng được HĐXX chấp nhận kháng cáo và tuyên giảm mức án từ 10 năm xuống còn 9 năm tù về 2 tội danh là “Nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Cũng trong phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX đã tuyên y án đối với Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hòa Bình) - chủ mưu vụ án.

Các bị cáo Khương Ngọc Chất, Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm.



HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Vinh. Theo HĐXX, trong vụ án Nguyễn Quang Vinh có vai trò cầm đầu, chủ mưu, đã câu kết chặt chẽ với các bị báo khác để thực hiện hành vi nâng điểm cho 65 thí sinh. Trong đó, 45 thí sinh trúng tuyển đã bị buộc thôi học.



Trước đó, bị cáo Nguyễn Quang Vinh bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 8 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cho rằng bản án là không phù hợp nên bị cáo có đơn kháng cáo đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án.



Trước đó, TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, với tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các bị cáo lĩnh án như sau: Bị cáo Nguyễn Quang Vinh 8 năm tù; bị cáo Khương Ngọc Chất 6 năm tù; bị cáo Diệp Thị Hồng Liên 3 năm tù; Nguyễn Khắc Tuấn 5 năm tù; Nguyễn Thị Thu Loan 2 năm tù.



Riêng bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn lĩnh mức án cao nhất 10 năm tù với 2 tội danh “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Hồ Chúc bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “đưa hối lộ”. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 15 đến 30 tháng tù.

15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình ra hầu tòa