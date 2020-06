Xét xử phúc thẩm vụ nữ sinh giao gà ngày 16/6 sẽ xem xét những nội dung gì?

Phiên tòa xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 16/6 có 3 thẩm phán do ông Bùi Xuân Trọng chủ tọa. Hai công tố viên thuộc VKSND Cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố.

Hai luật sư Phùng Việt Hoa và Lại Huy Phát bào chữa cho Phạm Văn Nhiệm. Ông Phát còn đăng ký bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Dũng.

Ngoài ra, HĐXX cấp phúc thẩm cũng triệu tập 3 giám định viên của Bộ Công an, một cán bộ Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên và 3 điều tra viên công an tỉnh này.



Trong phiên xét xử phúc thẩm, các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả không mời luật sư nên tòa án chỉ định người bào chữa.

Các luật sư Vũ Thị Nga và Nguyễn Thị Vi bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên.

6 bị cáo bị tuyên án sơ thẩm tử hình



Ngày 29/12/2019, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên. TAND tỉnh Điện Biên đã tiến hành tuyên án 9 bị cáo, trong đó có 6 bị cáo lĩnh án tử hình.



Sau tuyên án, có 4/9 bị cáo gửi đơn kháng án bao gồm: Vì Văn Toán (chủ mưu vụ án) xin giảm nhẹ hình phạt; 3 bị cáo khác là Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm kêu oan.



Theo bản án sơ thẩm hôm 29/12, Vì Văn Toán sau khi mãn hạn tù đã tìm ra chợ Mường Thanh gặp bà Trần Thị Hiền (mẹ của Duyên) để đòi 300 triệu đồng mà Toán cho rằng Hiền nợ trong vụ mua bán 2 bánh heroin 10 năm trước.



Vì bà Hiền từ chối trả tiền nên Toán thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc người phụ nữ này. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, Công đề nghị phương án thay thế là bắt con gái để ép bà Hiền đưa tiền.

Lời khai của Vì Văn Toán tại tòa