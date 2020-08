Sáng nay xét xử Đường Nhuệ vụ đánh người ở trụ sở Công an phường Trần Lãm, Thái Bình

Phiên xử sơ thẩm sáng nay, thẩm phán Nguyễn Văn Mạnh giữ vai trò chru tọa. Bị cáo Đường Nhuệ mời 2 luật sư bào chữa cho mình. Đây là lần đầu tiên Đường Nhuệ hầu tòa sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh thái bình truy tố do liên quan đến 3 vụ án hình sự.

Liên quan đến vụ án hôm nay đưa ra xét xử, theo cáo trạng truy tố: Năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh GIang (SN 1980, trú tại nhà 11 ngõ 49, đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến gặp bà Đinh Thị Lý (SN 1964, ngụ số nhà 37, ngõ 65/32, đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhờ xin việc cho cháu vào Cục Hải quan TP Hà Nội. Bà Giang đưa cho bà Lý 310 triệu đồng.

Đường Nhuệ trong phiên tòa của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm

Sau một thời gian bà Lý vẫn chưa xin việc được cho cháu nên bà Giang nhiều lần tìm bà Lý ở Hà Nội nhưng không gặp. Biết bà Lý sống ở TP Thái Bình, bà Giang nhờ Đường tìm bà Lý. Sau đó, bà Giang đến nhà bà Lý ở phường Trần Lãm rồi cùng bà Lý và anh Mai Thế Duy (con trai bà Lý), anh Nguyễn Xuân Bình (44 tuổi, anh vợ Đường Nhuệ) lên trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết vụ việc.

Khoảng 8h ngày 18/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đến trụ sở Công an phường Trần Lãm và xảy ra cãi nhau với bà Lý. Đường dùng tay quàng vào cổ bà Lý khiến anh Duy tưởng mẹ bị Đường đánh nên đã ngăn cản và bị Đường đánh. Hậu quả thương tích 15%.

Đến ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ cố ý gây thương tích nhưng 7 tháng sau lại ra quyết định tạm đình chỉ vụ án vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Đến ngày 14/4/2020, Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra, hủy quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Đến 21/4/2020, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội Cố ý gây thương tích.

Your browser does not support HTML5 video.

Bà Lý đến làm VKSND tỉnh Thái Bình làm việc với cơ quan điều tra VKSND Tối cao