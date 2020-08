Kẻ giết vợ, phẫn xác ném xuống sông Đuống phi tang kêu oan, bị ép cung ngay giữa phiên xử

Ngày 31/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 BLHS. Phiên tòa này được mở lại sau nửa tháng hoãn xét xử do luật sư có có đơn xin hoãn.

Nạn nhân trong vụ án là bà Đặng Thị Hải - chủ chuỗi nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Bà Hải bị chồng là Đỗ Ngọc Anh giết hại, chặt xác, phi tang thi thể xuống sông Đuống cách đây hơn 1 năm. Cho đến thời điểm thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy được thi thể bà Hải.

Gia đình bị hại tại phiên tòa xét xử

HĐXX nghị án và định, chiều ngày 31/8 sẽ mời giám định viên lên làm việc. Về việc có mặt của điều tra viên, đại diện HĐXX cho rằng, trong vụ án xét hỏi nếu có vấn đề cần thiết sẽ mời đến toà.

Ở phần xét hỏi, bị cáo Ngọc Anh bất ngờ bác cáo trạng truy tố, quy kết tội danh của VKSND. Bị cáo cho rằng, khi được Công an triệu tập làm việc, do bị đánh đập, tra tấn nên đã viết đơn xin đầu thú.

HĐXX liền hỏi, có cần công bố cái đơn tự thú của bị cáo không thì bị cáo từ chối với lý do "mọi lời khai đều bị ép cung nên không cần công bố làm gì".

Ngọc Anh một mực kêu oan, bị ép cung

Tuy nhiên, HĐXX vẫn quyết định đọc lá đơn đầu thú, trích dẫn một số đoạn trong hồ sơ khai báo chi tiết về quá trình chặt xác và lý do bị cáo chặt xác bị hại Hải. Song trước lời chỉ trích của HĐXX, Ngọc Anh vẫn khăng khăng cho rằng, bản thân bị ép cung nên phải khai để tránh bị đánh.

Thậm chí, khi HĐXX đọc rõ chi tiết Ngọc Anh từng khai đã chặt thi thể nạn nhân như thế nào, chặt nhỏ thành bao nhiêu phần thì bị cáo vẫn phản biện "không ai dám làm thế cả". Ngọc Anh còn nói thêm, vào lần lấy lời khai có luật sư và VKS, bị cáo bị điều tra viên đe dọa "nếu làm hỏng buổi làm việc thì sẽ cho biết hậu quả".

Ngay sau đó, đại diện VKS đã đứng lên chất vấn toàn bộ quá trình gây án với bị cáo, song cuối cùng Ngọc Anh vẫn kêu oan, bị mớm cung, ép cung.

Hiện tại, phiên tòa đã bước vào phiên làm việc buổi chiều.

