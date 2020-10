Sáng nay xét xử sơ thẩm 'đại án kinh tế' gây thất thoát 1.664 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV

Theo TTXVN, sáng 26/10 TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV ).

Trong số 12 bị cáo bị truy tố thì có 8 người bị cáo buộc về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng thuộc BIDV Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu phó giám đốc chi nhánh), Phạm Hồng Quang (cựu trưởng phòng thuộc chi nhánh) và Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ).

Các bị cáo tại tòa

Bốn bị cáo còn lại bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản là Đoàn Hồng Dũng (cựu giám đốc Công ty Trung Dũng); Trần Anh Quang, Đinh Văn Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu giám đốc Công ty Hà Nam).



Bên cạnh đó, 3 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử. Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra trong 10 ngày, bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật. HĐXX gồm 5 người và do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Trong 'đại án kinh tế' gây thất thoát 1.664 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV, chủ mưu được xác định là ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV). Ông Hà là người cầm đầu về tội tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, do ông Hà qua đời tháng 7/2019 trong trại giam nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày

Trong phiên tòa xét xử sáng 25/10, HĐXX đã triệu tập hơn 100 người với tư cách người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; trong đó có đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh, công ty Trung Dũng, công ty Bình Hà,...

Ngoài ra còn có 29 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho bị hại và người có quyền lợi cũng như nghĩa vụ liên quan.



Vụ án ông Trần Bắc Hà: Truy tố 2 nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV | VTC Now

