Sáng nay mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử em họ bỏ độc vào trà sữa hại chị để độc chiếm anh rể

Sáng nay (17/7), TAND tỉnh Thái Bình đưa Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú ở Kiến Xương, Thái Bình) ra xét xử về tội Giết người theo quy định của Pháp luật

Trước đó, ngày 19/6, TAND tỉnh Thái Bình phải hoãn phiên tòa sơ thẩm vì lý do bị cáo vắng mặt do Sức Khỏe không đảm bảo. Trong phiên tòa đó, VKSND tỉnh Thái Bình cũng có đề nghị hoãn xét xử. và được đồng ý.

Theo nguồn tin từ Zing , khoảng 7h sáng nay, người thân đã mang di ảnh nạn nhân N.T.H. (điều dưỡng bệnh viện Phổi Thái Bình) đến phòng xét xử. Mẹ nạn nhân than khóc, con cái nạn nhân vô cùng buồn bã.

Liên quan đến vụ án bỏ độc và trà sữa theo cáo trạng truy tố, ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình tiếp nhận thông tin từ Công an xã Vũ Chính về việc nữ điều dưỡng N.T.H. (29 tuổi, ở TP Thái Bình, đang làm việc ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) tử vong bất thường. Nhận được tin báo, Công an và các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra, làm rõ.





Ngày 3/12, chị H. đến Bệnh viện làm việc bình thường. Sau đó mở tủ lạnh của cơ quan thấy mấy cốc trà sữa, chị đã lấy một cốc để uống. Vừa uống được một ít thì nạn nhân thấy khó thở, chạy vào nhà vệ sinh được một lát thì gục xuống bất tỉnh. Mặc dù cán bộ nhân viên Qua xác minh phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên ngày 25/12/2019, Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố vụ án Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Đến ngày 27/12/2019, Công an TP Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang với cáo buộc bỏ độc vào trà sữa dẫn đến cái chết của chị H..Ngày 3/12, chị H. đến Bệnh viện làm việc bình thường. Sau đó mở tủ lạnh của cơ quan thấy mấy cốc trà sữa, chị đã lấy một cốc để uống. Vừa uống được một ít thì nạn nhân thấy khó thở, chạy vào nhà vệ sinh được một lát thì gục xuống bất tỉnh. Mặc dù cán bộ nhân viên bệnh viện đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi đã tử vong.



ại cơ quan điều tra, Trang khai mình là em họ của chị Đ.T.H.Y. có chồng là anh P.V.Q. Từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2019, Trang và anh Q. có quan hệ yêu đương. Nhưng gần đây anh Quy đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính này vì đã hết yêu.



Khoảng đầu tháng 11/2019, Trang tìm mua chất độc trên mạng với ý định tự tử vì thất tình. Nhưng nghĩ lại, Trang cảm thấy ghen thị với chị Y. nên đã nảy sinh ý định sát hại chị họ để “độc chiếm” tình cảm của anh rể.



Vì hay đến nhà anh chị chơi nên trang biết được sở thích uống trà sữa của chị Y.. Ngày 2/12, Trang mua liền một lúc 6 cốc trà sữa rồi bơm chất độc vào 4 cốc rồi chuyển đến bệnh viện nơi chị họ làm việc.



Trong quá trình điều tra, ngày 31/12, Công an TP Thái Bình quyết định khai quật tử thi chị H. để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân ại cơ quan điều tra, Trang khai mình là em họ của chị Đ.T.H.Y. có chồng là anh P.V.Q. Từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2019, Trang và anh Q. có quan hệ yêu đương. Nhưng gần đây anh Quy đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính này vì đã hết yêu.Khoảng đầu tháng 11/2019, Trang tìm mua chất độc trên mạng với ý định tự tử vì thất tình. Nhưng nghĩ lại, Trang cảm thấy ghen thị với chị Y. nên đã nảy sinh ý định sát hại chị họ để “độc chiếm” tình cảm của anh rể.Vì hay đến nhà anh chị chơi nên trang biết được sở thích uống trà sữa của chị Y.. Ngày 2/12, Trang mua liền một lúc 6 cốc trà sữa rồi bơm chất độc vào 4 cốc rồi chuyển đến bệnh viện nơi chị họ làm việc.Trong quá trình điều tra, ngày 31/12, Công an TP Thái Bình quyết định khai quật tử thi chị H. để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong

Your browser does not support HTML5 video. Kẻ tâm thần giết người vì hoang tưởng bị đầu độc

Xem thêm: Sáng nay em họ bỏ độc vào trà sữa hại chị họ để độc chiếm anh rể ở Thái Bình hầu tòa

Theo Nga Đỗ/SKCĐ