Xét xử sơ thẩm vụ giết người, đổ bê tông giấu xác: Cựu giảng viên đại học nói “giết Thành để tự vệ`

Sau ngày xét xử thứ nhất vào hôm qua (25/6), hôm nay (26/6), phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ giết người , đổ bê tông giấu xác gây chấn động xảy ra vào tháng 5/2019 ở Bình Dương tiếp tục diễn ra. Sáng nay, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

HĐXX đề nghị bị cáo Tâm Huyên lên bục xét hỏi, song cựu giảng viên đại học tỏ ra bất nhất trong lời khai giữa lúc điều tra và ra tòa trong quá trình tham gia vào việc sát hại nạn nhân Thành.

Trước bục xét hỏi, Huyên khẳng định: “Bị cáo không tham gia vào phần giữ dây, bị cáo giữ nguyên lời khai của mình tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai tại cơ quan điều tra chưa đúng".

HĐXX cho rằng, bị cáo thay đổi ý của mình, bị cáo cũng có 2 đơn từ chối 2 luật sư lúc điều tra. Sau đó, khi ra tòa bị cáo lại đồng ý cho 2 luật sư tiếp tục tham gia vụ án. HĐXX cho rằng, bị cáo thay đổi lời khai, HĐXX ghi nhận, nhưng nó có phù hợp hay không thì cần xem xét. Dự theo lời khai của các bị cáo khác thì bị cáo tham gia vào quá trình sát hại nạn nhân Thành.

Khoảng 8h50, các luật sư bào chữa cho bị cáo Huyên tham gia và quá trình xét hỏi bị cáo và cái chết của nạn nhân Linh. Luật sư hỏi, VKS truy tố bị cáo với tội Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm trước cái chết của anh Linh, bị cáo có ý kiến gì không?

Huyên đáp lời: “Lúc đó bị cáo đang tịnh cốc, bị cáo cũng có Sức Khỏe yếu, lại không có điện thoại liên lạc để gọi ra ngoài thì sao tố cáo được".

Về cái chết của bị cáo Thành, Huyên khẳng định lúc đó do bị cáo Hoa không đi được, nên Huyên mới đứng trước cửa chứ không tham gia vào việc giết Thành? "Bị cáo cảm thấy một mạng người mất đi, bị cáo cũng muốn chia sẻ tổn thất tinh thần với gia đình nạn nhân Thành nên số tiền 13 triệu trong ba-lô đã gửi cho Thành. Còn chúng tôi "giết Thành" chỉ là để tự vệ", Huyên nói.

Khoảng 9h sáng any, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Hoa. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hoa trả lời rất chậm và nhiều lần “không biết” khiến HĐXX phải hỏi rõ từng chi tiết nhỏ. Bị cáo Hoa nói không biết Linh chết từ khi nào. Đến khi lên xe về Bình Dương mới biết.

Bị cáo Hoa được Hà thông báo Linh nhảy lầu, bị cáo Thành đánh và chết trong quá trình nghỉ dưỡng.

