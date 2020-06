Chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác: Giết Thành vì “cảm thấy người này nguy hiểm cho xã hội`

Sáng 25/6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ giết người, đổ bê tông giấu xác gây rúng động cả nước xảy ra vào tháng 5/2019. 4 bị cáo trong vụ án đủ Sức Khỏe để tham dự phiên xử. Duy chỉ có bị cáo lớn tuổi nhất đi lại khó khăn nên được đồng phạm và Công an áp giải dìu vào tòa.

4 bị cáo trong vụ án này lần lượt là Lê Ngọc Phương Thảo (trú Tiền Giang), Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ ruột Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (cùng trú TP.HCM).

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh). Sáng nay, người thân đã ôm di ảnh các nạn nhân đến tòa tham dự phiên xử.

Bị cáo Hà phản đối nhiều điểm trong cáo trạng truy tố

Thứ nhất, bị cáo cho rằng bản thân không giết bị hại Trần Đức Linh mà chỉ tát 2 cái, điều này không thể khiến anh linh tử vong được.

Thứ hai, bị cáo khẳng định bản thân không phi tang mà là bảo quản xác anh Linh. Bị cáo hy vọng chỉ là chết lâm sàng và hy vọng anh Linh sẽ tỉnh lại. Khi xác chết bốc mùi thì mới bỏ vào thùng nhựa.

Điểm thứ ba, bị cáo giết anh Trần Trí Thành không phải vì quỷ xa tăng nhập như cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bình Dương. Bị cáo cho rằng, anh Thành có nhiều tật xấu không bỏ dù đã bị bị cáo và mọi người hết lời khuyên can. “Con người anh này không khác gì quỷ dữ, nếu ra ngoài sẽ nguy hiểm xã hội ”, bị cáo khẳng định.

Toàn cảnh phiên tòa

Điểm thứ tư, bị cáo bị VKSND đưa ra tình tiết tăng nặng, buộc bị cáo tội giết nạn nhân trong tình trạng không thể tự vệ là không đúng. Bị cáo không muốn giết anh Linh. Còn anh Thành vẫn còn khả năng phản kháng rất mạnh.

Như vậy, bị cáo Hà cho rằng, cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bình Dương có nhiều điểm chưa đúng với tội trạng của bị cáo. Bị cáo cũng khẳng định bản thân không muốn giết anh Linh, còn anh Thành bị giết vì “cảm thấy người này nguy hiểm cho xã hội”.

Được biết, trong phiên xử hôm nay, HĐXX đã triệu tập 49 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng đến làm việc. Ngoài ra, phiên xử này còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân và báo chí. TAND tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị một phòng riêng để cơ quan báo chí thuận lợi tác nghiệp.

Chiều nay, HĐXX sẽ bước vào phiên làm việc tiếp theo với các bị cáo còn lại.

