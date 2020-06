Xét xử vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Hình ảnh đầu tiên của 2 kẻ thủ ác

Mẹ nạn nhân khóc nghẹn ôm di ảnh con vào tòa

Theo cáo trạng truy tố , đây là vụ giết người, cướp của có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã bàn bạc chi tiết, thống nhất từ lời nói cho đến hành động. Đồng thời đã chuẩn bị hung khí trước khi sát hại nam sinh chạy GrabBike. "Hai bị can gây án rất manh động, liều lĩnh và cố ý giết người đến cùng để cướp tài sản", đại diện cơ quan công an nhận định.

Đến khoảng 8h30, xe áp giải đưa 2 kẻ thủ ác là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường vào phòng xét xử. So với thời điểm bị bắt hồi năm ngoái, 2 bị cáo này béo hơn, trắng hơn. 2 bị cáo có vẻ khá bình thản khi bị áp giải vào tòa.

Bị cáo Giáp và Trường tại phiên xử sáng nay

Cụ thể, khoảng 20h30p ngày 26/9, nam sinh chạy Grab tên Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, ở Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 36B5- 443.41 khi đang chờ đón khách ở khu vực bến xe Mỹ Đình thì bắt gặp hai đối tượng Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường (cùng trú ở huyện Văn Chấn, Yên Bái).

2 bị cáo thỏa thuận với Sang chạy xe không qua ứng dụng Grab. Sau đó, nam sinh Sang nhận lời chở 2 kẻ này về khu vực phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Linh tính có chuyện chẳng lành, trước khi chở khách, anh Sang còn chụp hình hai đối tượng gửi cho bạn cùng phòng với lời nhắn: "Có gì thì báo công an".

Qua 1 ngày 1 đêm không thấy Sang về phòng cũng như tới trường, bạn cùng phòng mới báo tin cho gia đình và công an. Hai ngày kể từ khi mất tích, thi thể của Sang được phát hiện tại bãi đất trống ở đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương). Lần theo thông tin mà bạn cùng phòng cung cấp cùng bức ảnh, công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định danh tính hai nghi phạm sát hại Sang.

Hai bị cáo thời điểm mới bị bắt

Theo công an quận Bắc Từ Liêm, Giáp và Trường từ Yên Bái xuống Hà Nội ăn chơi từ ngày 20/9 bằng số tiền bán chiếc điện thoại iPhone 5S. Trong vòng 5 ngày, cả hai ngủ nhờ ở nhà một người quen ở phố Tân Phong, phường Thụy Phương.

Đến ngày 26/9, cả hai muốn về quê nhưng trong người "không còn xu nào", đã nảy ra ý định cướp tài sản. Tối cùng ngày, 2 đối tượng đứng ở cổng bến xe Mỹ Đình (mặt đường Phạm Hùng) thì tình cờ gặp Sang chạy xe đến đón khách. Thấy Sang đi xe Exciter, dùng điện thoại iPhone 7Plus nên cả hai cố tình chèo kéo để Sang chở về nhà trọ. Phải tới lần thứ hai quay lại khu vực này, vẫn gặp Giáp và Trường, Sang mới nhận lời chở cả hai về phường Thụy Phương (Bắc Từ Liêm). Được biết, lúc này Giáp đã thủ sẵn một con dao găm trong túi để chờ cơ hội "hành sự".

Your browser does not support HTML5 video.

Toàn cảnh vụ nam sinh Grab bị sát hại, cướp của