Xét xử Văn Kính Dương và Ngọc Miu: Ai bào chữa cho “ông trùm” ma túy?

Văn Kính Dương và đồng phạm còn khai nhận, người hướng dẫn cho Dương bào chế ma túy thực chết không phải là người đàn ông bí ẩn tên Tôm mà là Nguyễn Đức Kỳ Nam.

Văn Kính Dương tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Lê Văn Mang khai, người cung cấp tinh dầu cho Dương sản xuất ma túy là Bùi Anh Tú – cũng là người của Nam. Từ lời khai của Mang, bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam thừa nhận mình chính là nhân vật bí ẩn tên Tôm – người hướng dẫn Dương điều chế ma túy.

Ngoài ra, theo Văn Kính Dương, thời gian Nam bận sản xuất ma túy, ít ra ngoài thì Dương nhắn tin liên hệ với Tú để lấy hàng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, kết quả điều tra xác định: Đường dây ma túy của Dương đã điều chế thành công 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom (người hướng dẫn Dường điều chế), phần còn lại chúng mang đi chế biến thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 5/2019, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị tòa áp dụng hình phạt tử hình với Văn Kính Dương và 5 đồng phạm: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đắc Huy và Lê Hương Giang.

Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Bá Thành bị đề nghị án chung thân.

