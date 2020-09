Sáng nay xét xử 20 bị cáo vụ khủng bố trụ sở Công an ở phường ở TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ TAND TP Hồ Chí Minh, phiên tòa dự kiến kéo dài trong vòng 2 ngày. Chủ tọa là thẩm phán Huỳnh Văn Trực, Phó chánh tòa Hình sự. Để phục vụ công tác xét xử, tòa triệu tập 2 bị hại và 8 cá nhân, tổ chức có liên quan. Trong đó có Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và Công an tỉnh Hậu Giang.





Các bị can bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gồm có: Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh (ngụ TPHCM và Đồng Nai); Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Trần Phong Vũ, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Trần Thị Thu Hạnh (ngụ Tiền Giang); Nguyễn Minh Tấn, Trương Thị Trang (ngụ Hậu Giang); Võ Công Hải (ngụ Kiên Giang); Nguyễn Thanh Bình (ngụ An Giang);Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam (ngụ Bình Phước)...

Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang (từ trái qua)





Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Hồ Chí Minh, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức "Triều đại Việt" thực hiện với mục đích, chủ trương lôi kéo, tập hợp người Việt trong và ngoài nước tham gia vào tổ chức, sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ Nhà nước Việt Nam. Tổ chức này do Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng) là Tổng tư lệnh.





Cụ thể, tháng 6/2016, nhóm người ở Mỹ phát động "Phong trào Tây Sơn" nhằm liên kết các tổ chức trong và ngoài nước chống phá Nhà nước Việt Nam. Đến đầu năm 2017, nhóm người này xảy ra mâu thuẫn nên chia thành 2 phe. Ngô Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) được bầu làm tổng tư lệnh của một nhóm. Đến giữa năm 2017, Ngô Hùng chiêu mộ thêm nhiều thành viên, trong đó có Huỳnh Thanh Hoàng thành lập "Triều đại Việt".





Thông qua mạng xã hội , Hùng lôi kéo được Nguyễn Khanh (56 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tham gia tổ chức, hứa phong cho chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai . Hùng còn gửi về hơn 315 triệu đồng, 1.600 CAD và 100 USD làm chi phí chiêu dụ thêm thành viên.





Khanh đặt Nguyễn Trung Trực mua thuốc nổ, kíp nổ về chế tạo bom mìn. Nhóm này đã sử dụng 12kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả điều khiển từ xa để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoạt, kích động người dân xuống đường bạo động.

Hiện trường vụ đánh bom





Tối 19/6/2018, Khanh giao 2 quả nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh mang về nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh. Sáng hôm sau, Nam và Minh chọn trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) làm mục tiêu khủng bố.





Đến chiều 20/6/2018, Minh đứng chờ ở ngoài trụ sở, Nam đeo balo đựng một quả vào gặp nữ cán bộ Công an phường giả vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân. Nam đặt balo lên ghế chờ tiếp dân rồi lấy cơ quên sổ hộ khẩu và đi ra ngoài.





Nam tiếp tục đặt hộp quà đựng quả nổ lại tại khu vực để xe ở sân trụ sở Công an. Sau khi dùng điều khiển từ xa kích nổ 2 quả bom , Nam và Minh tẩu thoát xuống Đồng Nai.





Vụ nổ khiến 2 cán bộ Công an phường bị thương, một số xe máy bị hư hỏng. Phần trước trụ sở và 2 nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.





Ở một diễn biến liên quan, Khanh giao cho Nguyễn Xuân Phương (Hậu) là người của tổ chức "Triều đại Việt" do Khanh lôi kéo đặt 1 quả thuốc nổ ở Trụ sở Công an phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai vào sáng 18/6/2018. Nhưng do sợ bị phát hiện nên Phương đã ném trái nổ xuống khu vực cầu Suối Linh, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai rồi báo với Khanh đã kích nổ nhưng không thành công.





Nghe vậy, Khanh đã cầm remote bấm 2,3 lần kích nổ nhưng không nổ, nên Khanh gọi điện thoại báo cho Ngô Hùng biết sự việc.





