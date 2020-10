Sáng 28/10 xét xử vụ mẹ đẻ và bố dượng bạo hành con gái 3 tuổi đến chết ở Hà Nội

Sáng hôm nay (28/10) đúng 8h30 TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (28 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nạn nhân không ai khác chính là cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (3 tuổi, con gái ruột của Lan Anh).

Được biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm do Thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm Chủ tọa. Tuấn và Lan Anh có 7 luật sư tham gia bào chữa, trong khi đó có 2 luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân.

2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh

Đúng 8h40, bà ngoại M. mang theo di ảnh của cháu đến tòa. 20 phút sau, bị cáo Tuấn được đưa vào tòa và đến 9h33, HĐXX quyết định hoãn phiên toà vắng mặt luật sư 2 bị cáo.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2016 Lan Anh từng kết hôn với T.N.S. (27 tuổi, quê Hải Dương) và sinh ra cháu M. Sau đó, vì phát sinh mâu thuẫn nên Lan Anh chuyển về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự (51 tuổi; trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Bà Dự mang theo di ảnh của cháu

Khi sinh M. được 3 tháng, Lan Anh quen Nguyễn Minh Tuấn, rồi dọn đến sống chung, để lại con gái cho mẹ chăm sóc. Đến 2018, Lan Anh ly hôn chồng cũ rồi lấy Tuấn, có 1 con trai chung.

Đến tháng 10/2019, 2 người này thuê phòng ở phố Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Tại đây, Tuấn và vợ thường xuyên mua ma túy tổng hợp về dùng, thậm chí còn lấy ma túy đá về phòng cất giữ để dùng dần.

Bị cáo Tuấn bị áp giải tới tòa

Ngày 5/3, Lan Anh gọi điện cho mẹ xin đón con gái về nuôi. Những ngày đầu không sao, nhưng từ 8h sáng 29/3 đến 2h sáng 30/3, bé M. đã bị Lan Anh và Tuấn 6 lần đánh đập tàn bạo khiến bé bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng dẫn đến tử vong.





Theo uật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người bảo vệ lợi ích cho cháu bé, nhận định hành vi phạm tội Giết người , nhất là đối với Trẻ em của 2 vợ chồng Lan Anh không chỉ có tính chất côn đồ mà thực hiện tội phạm một cách man rợ, tra tấn cháu bé đến tử vong, theo quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 123 BLHS.



