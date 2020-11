Xét xử mẹ và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi: Bị cáo thay đổi lời khai, đổ lỗi cho bà ngoại đánh?

Sáng nay ngày 18/11, TAND Hà Nội đã mở lại phiên xử sơ thẩm vụ bé gái N.N.M. (3 tuổi) tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành . Ngay từ sáng sớm, hàng chục người đã mang băn rôn in ảnh nạn nhân và các bị cáo đến cổng tòa án để theo dõi phiên tòa.

Đúng 8h30 sáng, TAND TP Hà Nội đã tiến hành buổi xét xử 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (28 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nạn nhân không ai khác chính là cháu M. (3 tuổi, con gái ruột của Lan Anh).



Trong phiên xét xử này, HĐXX đã thay đổi một thẩm phán. Cụ thể, Thẩm phán Nguyễn Đăng Phong sẽ thay bằng Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, hiện là Chánh án TAND TP Hà Nội.

Bị cáo Lan Anh đã thay đổi lời khai 2 lần, 1 lần khi con mới mất, bị áp cung và đánh đập còn lần thứ 2 là tại phiên tòa ngày hôm nay. Cũng theo người này, trong thời gian đón con gái về ở chung thì chồng là bị cáo Tuấn có đánh con riêng của y 2 lần và có sử dụng ma túy. Cả hai đều khai nhận việc sử dụng ma túy là để thức khuya làm việc.

Về việc dùng kim khâu chọc vào tay, đùi con gái, bị cáo Lan Anh phủ nhận và nói trước đó nhận tội vì 'sợ bị chồng đánh'. Bị cáo còn cho biết, mỗi lần đón M. từ nhà mẹ ruột thì con đều nói 'bị đánh' nên nghĩ rằng con bị bà ngoại bạo hành vì ngày xưa cô cũng hay bị mẹ đánh như vậy.

Bị cáo Tuấn cũng khai, do phát hiện M. bị bà ngoại đánh nên hai vợ chồng mới đón cháu sang ở cùng. Cả hai có làm đồ chơi, dạy con hát vẽ và yêu thương hết mực. Tuy nhiên, chỉ được 2-3 ngày thì cháu M. thường xuyên ngồi chơi một mình, đòi gì không được sẽ giận dỗi và tự đập đầu vào tường.



Khi chủ tọa đưa hình ảnh M. với nhiều vết thương, Tuấn thừa nhận những vết thương trên tay chân cháu là mình đánh, còn các vết khác là do M. chơi đùa với các bạn. Bị cáo khai nhận, do sử dụng ma túy nên đánh cháu M. khá nhiều lần, có khi cháu không nghe lời đã dùng cán chổi đánh 20 phát liên tiếp.

Tuy nhiên, sau mỗi lần đánh Tuấn đều chủ động dỗ dành xin lỗi cháu, bị cáo có nói trước đó nhưng trong bản cáo trạng không nêu. Trước kia, Tuấn nhận tội là do bị ép cung và sợ vợ đánh đập.

Tuấn còn khai, ban đầu khi cháu M. tử vong, anh ta nghĩ bé chết do cảm bì trước đó Lan Anh có tắm cho con. Bị cáo thừa nhận có đánh M. nhưng chỉ đánh dọa chứ không đánh tử vong. "Bị cáo đánh cháu M. 3 lần nhưng cơ quan điều tra ép bị cáo phải nhận đánh 6 lần và tát nhiều cái... Đồng thời cơ quan điều tra cũng ép phải nhận những vật dụng trong nhà đều sử dụng để đánh cháu Minh. Do sợ nên bị cáo đã nhận hết tội về mình...", Tuấn nói.

Trước lời khai của 2 bị cáo, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại cháu M.) bật khóc, khẳng định 2 người này vu khống khi nói bà hành hạ đánh đập cháu.

“Cháu M. rất ngoan, tôi đi làm từ 3h sáng để có tiền nuôi con . Trong quá trình M. ở nhà Lan Anh, tôi không nói chuyện với cháu, chỉ dặn dò Lan Anh cho cháu ăn uống. Trước khi đưa cháu cho Lan Anh, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, cháu hay ăn, mấy cái răng của cháu là bị sún, không phải bị ngã. Cháu được chăm sóc cẩn thận, tôi yêu cháu nên tôi làm tất cả cho cháu”, bà M cho biết.

Đối với vụ việc này, bà Dự yêu cầu xử lý Tuấn ở hình phạt cao nhất, còn Lan Anh xin giảm nhẹ hình phạt vì dù sao cũng là con gái ruột, lại đang nuôi con nhỏ.

