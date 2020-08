Xin quay lại không thành, nam thanh niên nông nổi đâm trọng thương người yêu khiến bố mẹ ngã quỵ

Cô Lê Phương Hoa (53 tuổi, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ) cùng chồng đến TAND TP.Hà Nội theo giấy triệu tập. Xót xa thay, con trai cô là Trương Hải Hà (SN 1993) là bị cáo trong vụ án giết người . Hai vị phụ huynh mắt đỏ ngầu vì khóc thương con, Hải Hà với tư cách ngồi ở vị trí bị cáo không dám quay xuống nhìn bố mẹ.





Vụ việc đau lòng diễn ra vào năm 2016, trong thời gian du học và làm việc tại Nhật Bản, Hải Hà và chị Nguyễn Thanh T. (SN 1994, ở Hoài Đức, Hà Nội) có mối tình kéo dài được khoảng 3 năm hạnh phúc. Cho tới một ngày T. chủ động nói lời chia tay như nhát dao đâm vào trái tim cậu trai mới lớn khiến Hà rất đau khổ. Anh nhiều lần xin nối lại tình cảm nhưng T. không đồng ý.





Nhiều lần Hà mua quà tặng, viện đủ lý do để gặp người yêu, song chị T. đều khước từ. Không còn cách nào khác, đầu năm 2020, Hà lấy lý do đi Nhật nên muốn gặp chị T.. Lúc này chị T. đành nhận lời và hẹn gặp Hà vào ngày 03/01/2020.





Bố mẹ Hà ngồi sau buồn bã nhìn con bị tuyên án.





Đến ngày gặp, Hà nảy sinh ý tiêu cực định sẽ giết chị T. rồi tự sát nếu như chị T. không đồng ý nối lại tình cảm. Hà đem theo 1 con dao rồi cho vào ba-lô cùng thỏi son đã mua, với ý định khi gặp chị T. sẽ đưa cả dao và thỏi son để chị T. chọn.





Trong đầu Hà nghĩ “nếu chị T. chọn son, tức là đồng ý quay lại thì Hà sẽ không làm gì, còn nếu chị T. chọn con dao thì Hà sẽ giết người yêu, sau đó tự sát”.





Khoảng 20h35 cùng ngày, chị T. và Hải Hà đến quán trà sữa DingTea ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sau một hồi nói chuyện, chị T. không đồng ý nối lại tình cảm và đứng dậy đòi về, Hà liền lôi 1 con dao (đã chuẩn bị trước) từ trong ba-lô ra, đâm liên tiếp nhiều nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân làm chị T. gục xuống đất.





Cho rằng chị T. đã chết, Hà dùng dao tự sát nhưng chỉ bị xước da. Đúng lúc đó, thấy chị T. tỉnh lại, Hà cùng nhân viên trong quán trà sữa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị T. may mắn không chết, nhưng bị tổn hại Sức Khỏe 12%.





Sau khi băng bó vết thương, Hà đến Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.





Bị cáo Hải Hà tại tòa.





làm căng, không chấp nhận xin lỗi cũng như bồi thường, nhưng để giúp con được hưởng mức án thấp nhất, cô đã phải quỳ lạy gia đình nạn nhân xin tha thứ; cuối cùng họ cũng chấp nhận. Ngày 9/3, gia đình Hà đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân nên phía nạn nhân không yêu cầu gì về dân sự, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cô Hoa mẹ của Hà chia sẻ gia đình nạn nhân từng





Trình bày tại tòa, Hà thể hiện sự ân hận, thừa nhận hành động của mình là sái trái. Lý giải cho hành vi phạm tội của mình, bị cáo cho rằng, chị T. là mối tình đầu, tình cảm sâu sắc nên anh ta không chấp nhận được việc tan vỡ.





Giải thích việc dù cố tự tử, nhưng những vết thương trên cơ thể bị cáo chỉ là những vết xước, Hà nói vì “dao cùn”.





Phủ nhận lời khai này của bị cáo, đại diện VKS xác nhận, trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương vùng đầu, cổ, việc bị cáo nói mang dao cùn đi gây án là không chính xác. HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường cho bị hại nên quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Hải Hà 10 năm tù về tội Giết người.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ