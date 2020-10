Xô xát trong quán nhậu, 4 thanh niên quây đánh hội đồng cụ già 70 tuổi tử vong ở TP. HCM

Chiều 9-10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-10, nhóm thanh niên khoảng 4 người ngồi nhậu tại quán hải sản A.K trên đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Sau đó, 1 thanh niên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn O. (70 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đang ngồi nhậu bàn bên cạnh.





Hai bên lời qua tiếng lại một lúc thì bất ngờ 1 thanh niên dùng ly đánh ông O. Một số thanh niên trong nhóm cũng tham gia đánh hội đồng khiến ông O. gục tại chỗ. Đánh người xong, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện trường tang thương của vụ án





Một lúc sau, anh D (người nhà ông O.) đến quán nhậu đưa ông đến Bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên ông O đã tử vong.





Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Trường Thọ có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã xác định được 4 đối tượng đánh chết ông O. Tuy nhiên, khi công an đến nơi cư trú thì các đối tượng đã bỏ trốn.





Đến trưa 9-10, 3 đối tượng gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Thùy Dương/SKCĐ