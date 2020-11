Siêu xe 8 tỷ là do Hương Giang tự mua trả góp, không phải Matt Liu tặng: Thực hư thế nào?

Cụ thể, bức ảnh này được người đại diện giao xe cho Hương Giang tại showroom chia sẻ lên mạng kèm theo caption: "Chỉ cần người mình yêu thích là quyết định trong vòng một nốt nhạc. Thank you bro, Matt Liu". Do đó, nhiều người khẳng định đây chính là món quà mà CEO trẻ người Singapore tặng bạn gái Hoa hậu sau gần 3 tháng hẹn hò. Ngày 14/9 vừa qua, mạng xã hội truyền nhau ảnh Matt Liu tươi cười chụp ảnh bên xế sang có gắn tên Hoa hậu Hương Giang. Dân tình nhanh chóng soi ra được đây là Maserati Quattroporte GranLusso, được bán với giá khoảng hơn 8 tỷ đồng.Cụ thể, bức ảnh này được người đại diện giao xe cho Hương Giang tại showroom chia sẻ lên mạng kèm theo caption: "Chỉ cần người mình yêu thích là quyết định trong vòng một nốt nhạc. Thank you bro, Matt Liu". Do đó, nhiều người khẳng định đây chính là món quà mà CEO trẻ người Singapore tặng bạn gái Hoa hậu sau gần 3 tháng hẹn hò.

Không ít chị em phải xuýt xoa, ghen tị trước độ hào phóng và yêu chiều bạn gái của Matt Liu. Dù mới chỉ hẹn hò bằng tháng nhưng 9x sẵn sàng chi tiền tỷ tặng quà Hương Giang, miễn là bạn gái thích.



Sau vụ việc, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng đây là xe Hương Giang tự mua chứ không phải Matt Liu tặng. Khi đó, nàng hậu đã lên tiếng cho biết: " Hương Giang đang rất vui vẻ và hạnh phúc khi nhận món quà này. Tôi có cảm giác như mình là công chúa vậy". Câu nói này của Hương Giang ngầm khẳng định siêu xe 8 tỷ là được bạn trai mua tặng.

Thời điểm đó, bạn gái Matt Liu còn tiết lộ mục đích sử dụng chiếc xe cực ngầu như sau: "Tôi sẽ dùng xe này để đi ăn, đi dạo phố phường và đi chơi. Giang muốn được tự lái để tận hưởng cảm giác như tay đua xe vậy".

Thế nhưng mới đây, vấn đề này lại một lần nữa bị khơi lại khi lùm xùm giữa Hương Giang và group antifan vẫn còn chưa chấm dứt. Cụ thể, trên mạng lan truyền thông tin chàng CEO 26 tuổi chưa từng mua xe tặng Hương Giang.

Mọi người truyền nhau, chiếc xế hộp Maserati 8 tỷ được nàng hậu khoe trước đó là do cô tự mua trả góp. Thậm chí, có người còn tung tin đồn về việc, Matt Liu đã từng thuê xe bên hãng này khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai và bị... cạch mặt.

Khi bên Pháp luật & Bạn đọc liên hệ để tìm hiểu thực hư câu chuyện, phía Hương Giang cho biết không muốn lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn đang chia sẻ rần rần thông tin này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo TN/SKCĐ