Xôn xao clip đánh ghen trên đường Tố Hữu (Hà Nội): Chồng giữ chặt vợ để bồ xách guốc bỏ chạy

Gần đây, những vụ đánh ghen tại Hà Nội liên tiếp xuất hiện và được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý. Khi clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế và ở quán cà phê tại Ba Vì, Hà Nội còn chưa hết hot, mới đây dân tình lại xôn xao trước một clip đánh ghen khác xảy ra trên đường Tố Hữu (Hà Nội).

Cụ thể, trên mạng bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh giằng co, tranh cãi được cho là xảy ra vào chiều 21/9 tại đường Tố Hữu. Từ clip có thể thấy, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng xanh đang đi xe tay ga trên đường liền vứt luôn xe rồi lao tới chặn đầu chiếc xe ô tô bán tải rồi lời qua tiếng lại với người bên trong.





Your browser does not support HTML5 video.

Clip được ghi lại



Bên cạnh đó, người phụ nữ cố gắng mở cửa xe và không ngừng quát vào bên trong: "Xuống xe". Lúc đầu, nhiều người cứ ngỡ đây là một vụ va chạm giao thông, người phụ nữ này muốn tài xế xuống xe để giải quyết vụ việc. Người quay Bên cạnh đó, người phụ nữ cố gắng mở cửa xe và không ngừng quát vào bên trong: "Xuống xe". Lúc đầu, nhiều người cứ ngỡ đây là một vụ va chạm giao thông, người phụ nữ này muốn tài xế xuống xe để giải quyết vụ việc. Người quay clip cũng suy đoán: “Gây tai nạn không chịu xuống xe định bỏ chạy này”. Tuy nhiên, sự thật lại khác hoàn toàn với những gì mọi người nghĩ.

Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ mặc áo chống nắng liên tục bám đu ở xe, trong khi tài xế lại tìm cách để di chuyển khỏi đoạn đường này. Sau một lúc giằng co, người đàn ông trên xe mới chịu bước xuống thì người phụ nữ phân bua với người đi đường: “Đây là chồng cháu, trên xe là con bồ của nó”. Sau đó, người phụ nữ còn đọc cả tên tuổi của cô nhân tình đang ngồi trên xe chồng.

Khi chưa kịp đánh ghen, người vợ đã bị ông chồng cản lại. Lúc này, một số người xung quanh đã giữ cửa chiếc xe bán tải để cô bồ không thể chạy thoát. Tuy nhiên, người chồng vẫn giữ chặt lấy vợ, một tay thì cố đẩy cửa xe để nhân tình chạy ra ngoài.

Chồng ôm chặt vợ để nhân tình tẩu thoát

Một lúc sau, cô bồ đi chân đất, xách guốc xuống xe chạy sang bên kia đường. Khi vợ muốn đuổi theo, người chồng ngăn cản, văng tục chửi bậy với vợ và quát “Cô làm cái trò mèo gì đấy”. Khi thấy nhiều người lên tiếng, gã chồng mới im lặng bỏ lên xe lái đi.





Dù clip đánh ghen này có vẻ nhẹ nhàng hơn vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế và Ba Vì trước đó nhưng vẫn khiến nhiều người bức xúc bởi tình trạng các ông chồng ngoại tình, ngăn vợ thậm chí đánh vợ để bênh nhân tình ngày càng nhiều.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ