Hồ Gia Hùng tố TiTi hẹn hò Nhật Kim Anh, Trấn Thành dùng chất cấm là do sử dụng chất kích thích?

Tối 27/7 vừa qua, cả cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Hồ Gia Hùng HKT livestream tố thành viên TiTi (HKT) hẹn hò nữ diễn viên/ca sĩ Nhật Kim Anh.





Chưa dừng lại ở đó, Hồ Gia Hùng còn mỉa mai TiTi bỏ vợ bỏ con, hiện tại sở hữu cuộc sống vương giả, làm giám đốc công ty mỹ phẩm, đi xế hộp Range Rover đều là nhờ "yêu Nhật Kim Anh". Ngay sau vụ việc, Nhật Kim Anh đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng Hồ Gia Hùng HKT đang dựa hơi người khác để nổi tiếng. Còn Titi (HKT) cũng đã chính thức làm đơn kiện Hồ Gia Hùng vì vụ việc trên.

Hồ Gia Hùng còn mỉa mai TiTi bỏ vợ bỏ con khi livestream.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong đoạn livestream này, cộng đồng mạng còn phát hiện ra Hồ Gia Hùng nói về việc nam MC Trấn Thành sử dụng chất cấm. Trong một đoạn, thành viên HKT đã nhắc đến vấn đề này, thậm chí còn với giọng điệu thách thức.

Ngoài ra, khi được nhắc nhở vì những lời lẽ động chạm tới Trấn Thành, Hồ Gia Hùng lập tức phản bác: "Anh đưa số nhà cho tới, Trấn Thành tới đây, tại vì anh chưa kiện Trấn Thành tội chơi... mà". Khi đoạn livestream được chia sẻ, nhiều người cho rằng Hồ Gia Hùng quay video trong trạng thái không bình thường. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định mình tỉnh táo, không xóa livestream. Tuy nhiên không lâu sau đó, anh đã gỡ đoạn livestream này khỏi trang cá nhân.

sử dụng chất cấm. Ngay lập tức, Trấn Thành đã lên tiếng, mời luật sư vào cuộc và đến tận nhà người đăng tải thông tin để làm sáng tỏ vụ việc. PV Pháp luật và Bạn đọc khi liên hệ với phía Trấn Thành thì bên quản lý truyền thông của nam MC cho hay, hiện vẫn chưa thể có câu trả lời đối. Trước đó không lâu, Trấn Thành cũng từng dính vào vụ lùm xùm liên quan tới việc

Hồ Gia Hùng nói về việc nam MC Trấn Thành sử dụng chất cấm.

Liên quan đến Hồ Gia Hùng, mới đây, cư dân mạng còn truyền tay nhau đoạn video được cho là nam ca sĩ thừa nhận chuyện từng sử dụng chất kích thích. Trong clip, Hồ Gia Hùng khẳng định: "Tôi cũng là thằng chơi... cũng đã từng chơi... gọi là chơi ma túy đó. Nhưng tôi không phụ... Gọi là tôi chưa bao giờ chơi, tôi chưa bao giờ này nọ".

Tuy nhiên, khi liên hệ với quản lý của Hồ Gia Hùng cho biết: "Chuyện nghệ sĩ sử dụng chất kích thích không phải hiếm, thế nhưng quan trọng họ dùng chất gì và chất đó là tốt hay xấu. Hồ Gia Hùng nói là từng dùng chất kích thích nhưng rượu bia cũng là chất kích thích mà!. Hiện phía ca sĩ Hồ Gia Hùng đã chính thức khởi kiện, lập vi bằng và hoàn tất các thủ tục pháp lý. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý vụ việc theo đúng pháp luật".

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ