Xôn xao clip `nam thần` Lý Hiện tức giận, quát thẳng vào mặt fan hâm mộ

Hiện tại, clip ghi lại cảnh mỹ nam "Cá mực hầm mật" tức giận, chỉ tay vào fan hét lớn: "Cho tôi chút tự do được không?" đã trở thành chủ đề hot trên Weibo.

“Gun Thần” Lý Hiện là cái tên nam thần trở nên "hot hòn họt" sau thành công của Cá Mực Hầm Mật. Sau bộ phim, mọi hoạt động của nam diễn viên sinh năm 1991 đều được đông đảo khán giả quan tâm.

Mới đây, truyền thông đã tăng tải loạt ảnh cho thấy Lý Hiện đang xuất hiện ở sân bay Tam Á. Đây là chuyến đi không liên quan đến lịch trình công việc mà chỉ là lịch trình cá nhân của nam diễn viên.

Trong ảnh, Lý Hiện mặc áo sơ mi hoa tối màu, quần đen, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Khi vừa rời khỏi sân bay, mỹ nam "Cá Mực Hầm Mật" nhanh chóng đi tìm trợ lý của mình. Tuy nhiên, lượng fan không hề nhỏ đi theo xung quanh, liên tục chụp ảnh, quay phim dần tạo thành đám đông lớn, thời tiết lại nắng nóng khiến Lý Hiện tức giận.

Từ clip có thể thấy, anh tỏ ra khó chịu đến mức hét lớn: "Cho tôi tự do chút được không hả, tránh đường giúp". Nhiều fan nữ trước thái độ "gắt" của nam diễn viên đã hoảng sợ và bỏ chạy.

Chưa dừng lại ở đó, khi phát hiện có phóng viên ghi hình Lý Hiện còn chỉ thẳng tay vào ống kính và nói: "Còn các người đừng có chụp hình nữa". Có thể thấy, anh đang rất tức giận, không hài lòng với việc mình bị bám đuôi. Thậm chí, nam diễn viên còn giơ điện thoại chụp lại cảnh paparazzi đang theo sát mình.





Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng xứ Trung đã tranh cãi vô cùng gay gắt. Nhiều người tỏ ra bất bình: "Anh ta nổi giận cái gì?", "Đã là một Ngôi Sao thì nên chấp nhận điều đó", "Anh ta thật hung dữ"...

Bên cạnh đó, không ít người bênh vực nam diễn viên và cho rằng đây là lịch trình riêng của anh, người hâm mộ và phóng viên không nên đeo bám. Nhiều người suy đoán, có thể những người kia đã làm gì thì Lý Hiện mới tức giận như thế: "Nghệ sĩ thì cũng cần có không gian riêng chứ".

Your browser does not support HTML5 video.

[VIETSUB] Gửi Tương Lai - Lý Hiện ▬ OST Cá Mực Hầm Mật (Thân Ái Nhiệt Ái)



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ