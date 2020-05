Xôn xao clip vợ 'dùng quyền cước' đập tan bát đĩa trong nhà nhưng chồng vẫn ngồi bình thản như không

Mặc cho người phụ nữ liên tục cầm gậy gỗ đập tan nát hết đồ đạc trong nhà thì người đàn ông ngồi ở bàn vẫn vô cùng bình tĩnh, ngồi hút thuốc và không có ý định can ngăn.

Vẫn biết mối quan hệ vợ chồng nhiều khi cũng rơi vào tình cảnh "xô bát xô đũa", xích mích là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều lúc tức giận họ không kiểm soát được bản thân và làm ra những hành động khiến người xem chán ngán.

Mới đây, trên mạng xã hội nhiều người truyền nhau đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ đang vô cùng phẫn nộ, dùng gậy liên tục đập phá đồ đạc khiến nhiều người xôn xao.

Qua đoạn clip có thể thấy, người phụ nữ hung hăng đi lại, hất đổ chậu bát đĩa xuống nền nhà khiến chúng vỡ tan tành. Có vẻ như chưa hết giận, người này còn cầm gậy đập phá những đồ đạc khác trong nhà rồi dùng gậy ném thẳng về phía tủ kính đang treo trên tường.

Khi vụ việc xảy ra, ngoài người đứng quay clip thì trong nhà còn người đàn ông khác - nghi là chồng người phụ nữ trên. Lúc ấy, người đàn ông này cởi trần, bình thản ngồi hút thuốc ở bàn và thơ ơ với những gì xảy ra trước mắt. Mặc kệ người vợ tức giận, đập phá đồ người đàn ông vẫn im lặng, ngồi im tại chỗ mà không hề có ý định can ngăn.

Sau khi đập phá hết đồ đạc trong nhà, người phụ nữ tiếp tục hùng hổ đi ra ngoài, vừa đi vừa bấm điện thoại. Vụ việc diễn ra rất nhanh chóng và tất nhiên 2 người trong cuộc chẳng ai nói với nhau câu nào.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người tỏ ra không hiểu với phản ứng của 2 người trong đoạn clip.

Dù chưa biết tại sao người phụ nữ kia lại tức giận như thế, nhưng không ít người cảm thấy không đồng tình với hành đồng đập phá đồ đạc bất chấp của người phụ nữ cùng thái độ im lặng, bình thản khó hiểu của người đàn ông.





