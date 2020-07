Xôn xao quán cà phê nổi trên sông Sài Gòn, ngày hay đêm đều ngắm trọn cảnh đáng "bạc triệu"

Hiện tại khu quận 2 ở TP.HCM đang là nơi tập trung nhiều quán cà phê nhất với đa dạng phong cách từ những quán cà phê vintage đến lãng mạng, chill chill. Hầu hết những quán cà phê ở đây đều có giá khá cao như Lusine, Mad House, BLOQ,... bởi vậy không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi xuất hiện một quán cà phê view đẹp, giá cả hợp lý cho giới trẻ. Và địa điểm nóng liên tục được giới trẻ check-in, sống ảo trên mạng xã hội vài tháng qua chính là quán Chill Deck.

Chill Deck được xây dựng theo phong cách bờ biển Thái Lan, với cây cối xanh mướt bao quanh và sơn màu sắc sặc sỡ. Quán cà phê này có khu ngoài trời cực kì hút khách khi được xây dựng nổi trên mặt sông Sài Gòn, có thể chứa tới 20-30 khách ở đây. Chiếc cầu được xây từ những tấm ván gỗ và phao nổi trên sông đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Chill Deck.

Từ nơi này, bạn có thể ngắm trực diện tòa Landmark 81 cùng dãy biệt thự sang chảnh, dòng sông Sài Gòn yên bình hay dòng người tấp nập băng qua cầu trên cao. Vào buổi chiều tà, du khách có thể thư giãn ngắm hoàng hôn tím đỏ dần chuyển thành đêm đen, và tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh đèn rực rỡ của Sài Gòn về đêm.

Chưa kể Chill Deck còn có mức chi phí khá hợp lý, giao động từ khoản 30-65k/đồng và một số món ăn nhẹ. So với mặt bằng chung ở những quán khu vực lân cận Thảo Điền quận 2 thì nơi đây có mức giá khá phải chăng. Có lẽ bởi vậy nên vào tầm giờ cao điểm như 5-7h nếu không đặt chỗ trước thì du khách khó lòng mà có bàn để ngồi.







Với khung cảnh đẹp mộng mơ cùng tiết trời mát mẻ bên con sông thanh bình, nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách, được nhiều cặp đôi ưa thích tới đây hẹn hò, trò chuyện tâm tình. Chill Deck có địa chỉ tại số 1 Xa Lộ Hà Nội phường Thảo Điền Quận 2, HCM.Nhiều người nhầm lẫn giữa Chill Deck và The Deck (một nhà hàng khác ở quận 2) nên kiểm tra định vị thật kỹ trước khi tìm đến, ngoài ra du khách nên book bàn trước khi tới để có chỗ đẹp.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Điểm mặt 3 quán cà phê chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp mê ly ở Đà Lạt

Theo Linh Chi/SKCĐ