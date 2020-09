Xôn xao với câu hỏi Olympia hack não thí sinh nhưng đáp án lại cực đơn giản!

Đường lên đỉnh Olympia vốn được biết đến là 'đấu trường kiến thức' của các học sinh THPT. Chương trình đã được Đài truyền hình Việt Nam khai thác, sản xuất và phát sóng trên các kênh VTV và luôn thu hút sự chú ý của không chỉ các thế hệ học trò mà còn của giáo viên, phụ huynh. Bởi lẽ, các thí sinh tham dự chương trình này đều là những cô cậu học trò có thành tích học tập cực khủng - là tấm gương của các khán giả nhỏ tuổi, và là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết của các học sinh THPT.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia thu hút đông đảo khán giả

Đường lên đỉnh Olympia được thiết kế với sự kết hợp của nhiều phần thi đa dạng, được đặt tên là Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc hay Về đích. Ở mỗi phần thi, các thí sinh tham dự sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi kiến thức. Các câu hỏi này là sự kết hợp giữa kiến thức trong sách vở, kinh nghiệm sống, kỹ năng mềm, và các câu đó mẹo.

Mới đây, Đường lên đỉnh Olympia lại làm dậy sóng cộng đồng mạng khi đặt ra một câu đố mẹo hay ho dành cho thí sinh Phan Nguyễn Hồng Lam (THPT Lê Lợi, Phú Yên ) về kiến thức môn Sinh học.

Hồng Lam gặp khó khăn khi đứng trước câu hỏi mẹo về Sinh học

Cụ thể, nữ sinh Phú Yên được đặt ra câu hỏi "Con lai giữa lừa và ngựa là con la. Hỏi con của con la gọi là con gì?". Cô bạn đã trả lời là 'con la', nhưng MC Diệp Chi đã xác nhận đây không phải là một câu trả lời chính xác. Ngay sau đó, thí sinh Đăng Dương (trường Thực nghiệm KHXH) đã nhấn chuông và giành quyền trả lời. Nam sinh này đã đưa ra đáp án chính xác 'Con la không có khả năng sinh con'.

Các thí sinh quan tâm đến môn Sinh học hẳn sẽ không xa lạ gì với kiến thức về nhiễm sắc thể của ngựa, la và lừa. Cụ thể, ngựa có 64 nhiễm sắc thể, lừa có 62 nhiễm sắc thể. Khi lai giữa ngựa và lừa, sẽ sinh ra loài la. Tuy nhiên, la lại chỉ có 63 nhiễm sắc thể. Vì lí do này, các nhiễm sắc thể không thể phân chia đều thành từng cặp như ngựa và lừa. La hầu như không có khả năng sinh sản. Tuy nhiên, nền Sinh học thế giới tới nay đã ghi nhận 60 trường hợp la mẹ sinh sản thành công.

Đăng Dương xuất sắc giành điểm với câu trả lời chính xác

Sau câu trả lời xuất sắc, Đăng Dương đã ghi thêm điểm giúp củng cố vị trí Quán quân của mình. Nhiều dân mạng đã tấm tắc dành lời khen ngợi cho cậu nam sinh Hà Nội vì màn "cướp điểm" thần thánh này.

"Uôi mình cũng đoán là nó không có khả năng sinh sản, vì trước kia mẹ mình cũng nói về trường hợp con khác cũng vô sinh tương tự thế này. Bên cạnh đó, đây là câu đố mẹo nên khả năng 99% là không có khả năng sinh sản thôi", bạn N.Q bình luận.

"La có 63 nhiễm sắc thể nên không thể sinh con. Đây là câu hỏi rất dễ bị mắc lừa, phải thật tỉnh táo mới trả lời được", bạn K.L chia sẻ.

"La không có khả năng sinh con. Câu trả lời quá xuất sắc nhưng điều mình quan tâm nhất là Hồng Lam trận này nhìn xinh quá!", bạn Y.H bình luận.

Your browser does not support HTML5 video.

Hoa Khôi Xinh Đẹp và Màn Ngược Dòng Gay Cấn Đến Phút Cuối

Theo Thùy Dương/SKCĐ