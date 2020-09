Xong: Với 92 triệu bảng, Kai Havertz vượt Pogba về kỷ lục chuyển nhượng

Your browser does not support HTML5 video.

Ngán ngẩm trước cảnh chủ nhà chưa kịp cúng cô hồn rằm tháng 7 thì đã bị giật sạch mâm lễ

Cảnh tượng chẳng cần chờ gia chủ cúng bái xong xuôi, đám đông tập trung hai bên đã lao vào vơ vét mâm cúng rằm tháng 7 khiến dân tình cảm thấy ngán ngẩm, chí ít cũng phải đợi người ta thắp hương xong đã chứ.