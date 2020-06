Xót xa 2 học sinh THCS ở Lâm Đồng bị đuối nước ở hồ thủy điện Đại Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 4/6, một nhóm 6 em học sinh lớp 8 (trường THCS Ninh Gia) rủ nhau ra hồ thủy điện Đại Ninh nghịch nước và tắm. Trong lúc đang tắm hồ, 4 học sinh bị rơi vào vùng nước xoáy, trong đó có 2 em bơi được vào bờ, còn 2 học sinh là em Nguyễn Trần Trọng Khang và Nguyễn Nhật Huy bị nước cuối mất.

Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân

Ngay sau khi bạn mất tích các em học sinh đã báo lên cơ quan chức năng . Ít phút sau hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an, bộ đội, dân quân tự vệ của huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng đã huy động xuồng đến cứu hộ 2 học sinh mất tích. Đến khoảng 10h ngày 5/6, thi thể hai học sinh được tìm thấy trong lòng hồ thủy điện.

Đáng nói, cũng trong buổi chiều ngày 4/6, UBND huyện Đức Trọng tiếp tục nhận được thông tin em Phạm Hào Chính (học sinh lớp 8, trường THCS Tân Hội) gặp nạn tại hồ chứa nước dùng để sản xuất nông nghiệp. Học sinh này được cứu ngay sau khi rơi xuống hồ và được đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sự việc đau lòng này xảy ra vào chiều ngày 30/5. Khi đó, em Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi), Ma Thị D. (8 tuổi) và La Thị Mai A. (9 tuổi, đều là học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư AMung) rủ nhau đến đập nước Hà Dưng (tại thôn 3A, xã Cư AMung) để tắm.

Đến chiều tối cùng ngày bố mẹ về nhà không thấy các em đâu nên đã hô hào họ hàng, làng xóm đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện các em tử vong ở một con đập gần nhà do đuối nước. Ngay sau đó, gia đình đã đưa các em về lo liệu tổ chức tang lễ.

Theo chính quyền địa phương, khu đập này có cắm biển báo nguy hiểm nhưng các em nhỏ nhà gần đập vẫn thường ra tấy chơi và tắm. Thêm nữa, những ngày qua mưa lớn nên nước dâng cao, khi các em tắm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

