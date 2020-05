Xót xa bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành ở Sóc Trăng: Mẹ bỏ đi, cha ngồi tù ai sẽ chăm nom 3 đứa trẻ?

Gia cảnh nghèo túng, thường xuyên đánh đập vợ tới bỏ đi

Theo Dân trí, nơi ở của Danh Đa (người cha bạo hành con gái 6 tuổi vì trộn gạo vào cát) và 3 đứa con ở ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là một ngôi nhà tồi tàn, rách nát.

Video vụ việc.

Gia cảnh Danh Đa thuộc diện hộ nghèo, sống bằng nghề làm thuê. Ông Lý Phuông - Trưởng ấp Prey Chóp B, cho biết, nền đất nơi có nhà của Đa ở là ông Phuông cho ông D.Đ. (cha ruột Đa) mượn để làm nhà ở theo Chương trình 135 (phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) và Chương trình 167 (chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở) của Chính phủ.

Ngôi nhà của Danh Đa



Sau khi mẹ Đa mất, ông Đ. có vợ sau, từ đó hai cha con thường mâu thuẫn xung đột nên ông Đ. sang ở nhà của vợ sau, chỉ còn mình Đa ở lại ngôi nhà này.



Bà Danh Thị Lượng (57 tuổi, cô ruột Danh Đa) bùi ngùi kể lại, nhiều năm trước đây, Danh Đa đi chơi với bạn bè và gặp một cô gái là chị T.T.N. ở phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu). Hai người về ở với nhau, rồi 3 đứa con lần lượt ra đời.



Chung sống với nhau nhưng Đa thường xuyên nhậu nhẹt đánh đập vợ. Không chịu được cực khổ, chị N. đã bỏ nhà ra đi, để lại 3 đứa con. Năm chị bỏ đi, đứa lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy năm. Mãi sau này chị mới báo tin về cho người thân là đang ở Trung Quốc.



Theo lời hàng xóm, Danh Đa làm thuê được bao nhiêu tiền là đem mua rượu nhậu, khi nhậu say lại tìm cớ hành hạ, đánh đập vợ con. Đa đã nhiều lần đánh vợ con rất tàn nhẫn. Cũng vì thế mà vợ không chịu được bỏ đi còn hàng xóm thiếu thiện cảm, thậm chí chẳng ai muốn thuê Đa làm công.



Từ ngày vợ bỏ đi, một mình Đa nuôi dưỡng ba đứa con trong cùng cực. Đến nay cháu N. đã 6 tuổi nhưng chưa được đi học, 2 cháu sau cũng vậy. Cả bên nội, bên ngoại ai cũng khó khăn, nghèo túng không có khả năng bao bọc.



Ông Phuông trăn trở: “Trong tình cảnh, mẹ bỏ đi biệt xứ đã mấy năm, nay cha lại chuẩn bị đối diện với Ông Phuông trăn trở: “Trong tình cảnh, mẹ bỏ đi biệt xứ đã mấy năm, nay cha lại chuẩn bị đối diện với Pháp luật . Chúng tôi đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ giúp cho các được hưởng chế độ an sinh hàng tháng. Các cháu hiện đang rất cần giúp đỡ”.



Người mẹ không muốn ai nhận nuôi con



Một cán bộ ở thị xã Vĩnh Châu cho biết: “Khi cháu N. vào viện, mẹ cháu có gọi điện thoại từ Trung Quốc về cho cháu. Chị này nói không muốn cho ai xin nuôi con cả”.



Được biết, sau khi Danh Đa bị bắt một người cậu ở phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu), đã đưa hai cháu nhỏ còn lại về bên ngoại trong đêm 28/5. Một người bên ngoại tiết lộ, sau sự cố này, gia đình bên ngoại sẽ cưu mang các cháu dù bên ngoại cũng rất nghèo.

Con gái lớn của Danh Đa mới 6 tuổi

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 15h chiều ngày 28/5, Danh Đa đi nhậu về thì thấy con gái là D.T.N (6 tuổi) làm đổ gạo xuống đất đã lao tới đánh đập, tát, đá, túm tóc rồi dùng nhánh cây đánh liên tiếp vào người con gái.

Không dừng lại, Đa còn dùng dây để cột tay cháu N. lại quanh cột nhà để đánh đập. Sự việc được người dân phát hiện, quay clip và đưa lên mạng xã hội.

Khi phát hiện vụ việc, Công an xã Lai Hòa và Đồn Biên phòng Lai Hòa xác định người bạo hành con chính là Danh Đa nên đưa đối tượng này về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Đa khai nhận hành vi đánh con của mình.

Hai em nhỏ một đứa 4 tuổi và một đứa 3 tuổi

Công an thị xã Vĩnh Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Danh Đa để điều tra hành vi "Hành hạ người khác", theo Điều 140, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Theo cơ quan điều tra, bé D.T.N. bị đa chấn thương phần mềm do bị Danh Đa đánh, đá. Công an đang chờ kết quả siêu âm và chụp CT của N. để giám định tỷ lệ thương tích, củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng - Văn phòng Luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về Sức Khỏe đối với trẻ em; gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, nếu hành vi đánh đập, hành hạ đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) như tội hành hạ người khác (Điều 140 BLHS 2015) với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình (Điều 185 BLHS 2015) với khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù.

Theo Hà Ly/SKCĐ