Xót xa bé trai 12 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 10 chung cư Sky Garden

Ngày 25/5, theo Tổ quốc, tại khu chung cư Sky Garden 1 (khu Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân sống tại khu chung cư Sky Garden bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Khi người dân chạy tới vị trí có tiếng động thì bàng hoàng phát hiện một bé trai tử vong thương tâm do rơi từ trên nhà cao tầng xuống đất.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Tân Phong và Đội CSĐT tổng hợp Quận 7, TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm. Nạn nhân được xác nhận là bé trai tên M.J. (12 tuổi), sống tại tầng 10 chung cư Sky Garden.

Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra tai nạn, mẹ bé trai là chị L. (người Việt Nam) có mặt ở nhà. Phát hiện sự việc, người mẹ hốt hoảng chạy xuống, ôm chặt thi thể con trai nhỏ khóc lóc thảm thiết. Chị sau đó đã gọi điện cho chồng là người Hàn Quốc, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam để báo tin.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể cháu bé xấu số đi để phục vụ công tác điều tra. Một số nguồn tin cho rằng, bé trai 12 tuổi đã nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được xác nhận, hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó vào ngày 13/1, nhiều người dân sinh sống tại chung cư Star Tower số 283 phố Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một bé gái rơi từ tầng cao xuống đất. Khi mọi người chạy ra thì cháu bé đã tử vong, người dân liền báo tin cho cơ quan chức năng.

Nguyên do của vụ việc là bởi căn hộ chung cư không có lưới an toàn. Sáng ngày xảy ra sự việc, người mẹ tranh thủ đi chợ, cháu bé một mình ở nhà trên căn hộ tầng 25. Phòng ngủ bé nằm cạnh cửa sổ nhưng không có các dụng cụ hỗ trợ như lưới hay song sắt. Do đó, khi bé gái chạy tới với cánh cửa chơi đã khiến cánh cửa lật, nạn nhân rơi ra ngoài từ độ cao tầng 25 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Chi Nguyễn (t/h)