Xót xa cảnh 2 chị em tử vong trong vụ sạt lở đất giữa đêm khuya tại Hà Giang

Theo ghi nhận, hai nạn nhân trong vụ việc này chính là cháu Ly Seo Nam (sinh năm 2009) và cháu Ly Thị Mai (sinh năm 2012).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn 2 chị em đang ngủ trong căn phòng ở phía sau nhà. Mưa lớn khiến cho đất đá xạt lở bất ngờ đổ ập xuống căn phòng của hai đứa trẻ khiến cả hai đều tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng và người dân đã có mặt ngay trong đêm để đưa nạn nhân ra ngoài

Được biết, bố mẹ của 2 nạn nhân là ông Ly Seo Phỏng (sinh năm 1987) và vợ là Và Thị Si (sinh năm 1988) đi làm ăn xa nên gửi các cháu sang ở cùng em ruột là anh Ly Seo Sử (sinh năm 1994). Thời điểm xảy ra tai nạn vợ chồng anh Sử và các con ngủ ở phòng phía trước căn nhà nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên những đứa cháu của mình thì lại không được may mắn như thế.

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì đến hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Sau khi vụ việc thương tâm này xảy ra, chủ tịch UBND xã Thèn Chu Phìn ( Hà Giang ) ông Lý Chẩn Vu cho biết: "Ngay sau khi biết được tin này, chính quyền đã có mặt hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Trước mắt xã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và kêu gọi người dân trong thôn mỗi hộ hỗ trợ gia đình nạn nhân ít nhất là 50 nghìn đồng”.

Sạt lở đất chôn vùi 5 người ở Hà Giang

Theo Phương Hoa/SKCĐ