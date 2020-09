Xót xa cảnh 3 đứa bé mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thương tâm tại Sóc Trăng

Theo thông tin được biết, sáng ngày 30/8, anh Phan Văn Hậu (40 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) chở vợ là chị Trương Thị Dung (41 tuổi) và 2 con nhỏ trên chiếc xe máy về nhà ngoại. Đến xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách thì xe anh hậu va chạm với xe máy chạy ngược hướng được điều khiển bởi một người đàn ông.

Vụ tai nạn khiến cho 3 người bị thương nặng, 2 người con của anh Hậu bị văng vào lề đường nhưng may mắn là chỉ bị xây xát nhẹ. Anh Hậu và vợ bị thương nặng nên đã được cơ quan chức năng đưa vào viện. Đến sáng ngày 31/8, vợ của anh đã tử vong, còn anh Hậu cũng tử vong vào chiều cùng ngày.

3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng

Tối 31/8 gia đình đưa thi thể hai vợ chồng từ bệnh viện về nhà ở Âp Mỹ An để lo hậu sự.

Vợ chồng anh Hậu có 3 người con nhỏ là, bé trai lớn nhất mới có 14 tuổi, bé gái thứ hai 8 tuổi và bé út 5 tuổi. Gia đình anh chị có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện cận nghèo của địa phương.

Trao đổi với phóng viên bên Zing , ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiện Mỹ cho biết, chính quyền địa phưng đang xem xét để hỗ trợ gia đình anh Hậu. Một ngôi chùa trong xã cùng các nhà hảo tâm tại địa phương cũng đang quyên góp tiền để lo cho các nạn nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Sóc Trăng, tai nạn giao thông làm hai phụ nữ tử vong

Theo Phương Hoa/SKCĐ