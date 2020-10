Xót xa cảnh bé trai lớp 8 bị điện giật tử vong khi đang đun nước nấu mì

Cụ thể, vào khoảng 12h30 ngày 2/10, trong lúc đang đói bụng, cháu N.V.T. 14 tuổi, ngụ tại xã Khái Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã dùng ấm nước điện để đun nước nấu mì tôm ăn.

Tuy nhiên do đường dây điện đã bị hở nên cháu T. không may bị điện giật và trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc ngay sau đó đã được một người dân dần đó phát hiện và tri hô lên. Mọi người đã nhanh chóng ngắt nguồn điện và tiến hành các thủ tục sơ cứu ban đầu, thế nhưng do bị thương quá nghiêm trọng nên cháu T. đã không qua khỏi.

Bé trai bị điện giật khi đang đun nước nấu mì khiến nhiều người đau lòng

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu T. hết sức khó khăn. Mới đây gia đình vừa được một mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà nên cháu T. cùng với cha của mình chuyển sang nhà người cô để ở tạm, thật không ngờ sự việc thương tâm này lại diễn ra ngay khi em còn chưa được ở trong căn nhà mới.

Bé Trai Bị Điện Giật Tử Vong Khi Cắm Nước Sôi Nấu Mỳ Ở Cà Mau



Theo Phương Hoa/SKCĐ