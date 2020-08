Xót xa cảnh đám tang mùa COVID-19, hàng chục người mặc đồ bảo hộ khiêng quan tài giữa trời nắng nóng

Sáng nay người nhà và bà con hàng xóm đã tới đưa tiễn cụ bà 98 tuổi ở thị trấn Nam Phương huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đám tang này đặc biệt ở chỗ nó xảy ra vào giữa mùa dịch COVID-19 tại Quảng Nam. Được biết, huyện Duy Xuyên đã trở thành điểm nóng của tỉnh với 25 ca bệnh. Mặc dù vậy nhưng bà con làng xóm vẫn không ngại nắng, ngại dịch bệnh mà đến cùng với gia đình đưa tang cụ bà sao cho cẩn thận và chu đáo nhất.

Đám tang giữa mùa dịch COVID-19 tại Quảng Nam

Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và tránh nguy cơ lây bệnh, những người trong đoàn đưa tang đều được trang bị đồ bảo hộ cẩn thận, đeo găng tay, khẩu trang che kín mít khắp người. Hình ảnh những con người mặc trang phục bảo hộ khiêng quan tài giữa cái nóng gay gắt của miền Trung khiến cho những người chứng kiến không khỏi xúc động nghẹn ngào. Điều này cũng cho thấy tình làng nghĩa xóm giữa những con người này không có gì có thể che lấp được.

Được biết cụ bà qua đời do tuổi già chứ không liên quan gì đến dịch bệnh COVID-19. Hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Nam có 73 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do có nhiều bệnh nền nghiêm trọng khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghẹn ngào cảnh đưa tang tại tâm dịch Covid-19 ở Quảng Nam

Xem thêm: Cả khu cách ly phát hiện thanh niên rơi từ lầu cao xuống đất tử vong khi sắp hết hạn cách ly

Theo Phương Hoa/SKCĐ