Xót xa cảnh người phụ nữ bị sét đánh tử vong trước thềm nhà, bỏ lại 5 con nhỏ trong cảnh nghèo khó

14h30 ngày hôm qua 9/9, nạn nhân là chị Đ.T.X, 37 tuổi, trú tại thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình từ trong nhà bước ra cửa thì bị sét đánh trúng, ngã xuống thềm nhà. Thời điểm đó khu vực này đang xảy ra mưa giông.

Ngay sau khi thấy vợ nằm bất tỉnh tại chỗ, chồng chị X đã vội vàng gọi cấp cứu và hô hào người dân quanh đó đến giúp. Dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng do bị thương quá nghiêm trọng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Gia đình chị X có hoàn cảnh khó khăn với 5 con nhỏ

Được biết, gia đình vợ chồng chị X là gia đình thuộc diện khó khăn và đang nuôi 5 con nhỏ ăn học. Chị hiện tại cũng là lao động chính trong nhà. gia đình và chính quyền địa phương hiện đang tổ chức mai táng chị Đ.T.X theo phong tục địa phương.

