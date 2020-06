Xót xa cảnh vợ treo cổ tự tử, chồng nhảy vào đường ray tàu kết thúc cuộc đời sau hôn lễ vài ngày

Đáng nhẽ, sau đám cưới họ sẽ cùng nhau đi tuần trăng mật, có cuộc sống vui vẻ, ngọt ngào như bao cặp vợ chồng son khác. Thế nhưng không, cuộc sống hạnh phúc chỉ kéo dài vài ngày thì thảm kịch xảy ra.

Không lâu sau đó cảnh sát thông báo, chú rể sau khi rời khỏi nhà đã đi đến khu đường sắt có chuyến tàu chạy từ Sonepate đến Arugari. Khi một chuyến tàu đi qua, anh ta đã nhảy vào đường dây và kết thúc cuộc đời ngắn ngủ của mình.

Ảnh minh họa

Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Cảnh sát địa phương nghi ngờ, thảm kịch là do “tranh chấp gia đình” gây ra. Nhưng cụ thể điều gì đã gây ra hành động cực đoan trên thì cần phải điều tra cụ thể.

Việc cùng lúc mất đi hai đứa con khiến gia đình các nạn nhân vô cùng đau đớn. Họ đã quyết định tổ chức tang lễ cho hai người vào cùng một ngày. Và lễ tang đã kết thúc cách đây hơn 1 tuần. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đây không phải thảm kịch hôn nhân đầu tiên, trước đó, hồi năm 2019 tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng xảy ra một vụ việc dau long ngay chính trong ngày cưới của cô dâu chú rể.

Theo đó, Cô dâu Gullu và chú rể Yurdoglu là bạn thanh mai trúc mã, ai cũng cho rằng, đây là một cặp đôi ngọt ngào nên không thể ngờ được có ngày họ đã kết thúc tình yêu bằng một thảm kịch đầy máu và nước mắt.



Trong ngày cử hành hôn lễ, cặp đôi đã phát sinh mâu thuẫn. Metehan bị vợ mắng là đồ vô dụng rồi anh ta lao vào bếp lấy con dao gọt hoa quả ra đâm cô dâu 16 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo điều tra, trước khi kết hôn, Metehan phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân. Thậm chí cô đã tằng tịu với cả bố chồng tương lại. Vì chuyện đó mà mâu thuẫn xuất hiện và dẫn đến hậu quá kinh hoàng trên.

