Thương cảm cảnh bé trai 10 tuổi bị nhốt trong chuồng gà phải ăn phân của chính mình để sống qua ngày

Tờ The Sun đưa tin, các nhà hoạt động nhân quyền tìm thấy cậu bé 10 tuổi tên Jibril Aliyu đang trong tình trạng tay bị trói vào một cột gỗ và nhốt trong chuồng gà. Trong suốt 2 năm đó, cậu bé bị bỏ đói hoàn toàn. Để tự cứu sống bản thân, cậu phải ăn chính chất thải của mình.

Hình ảnh đáng thương Jibril Aliyu

Một nhà điều hành Quỹ Manir Jega chia sẻ một đoạn phim ghi lại câu chuyện bị ngược đãi của Jibril và giải thích rằng, cậu bé đã bị trói trong chuồng gà bởi chính người mẹ kế trong suốt 2 năm trời. Mẹ ruột của cậu bé đã mất cách đây 2 năm. Cậu bé không chỉ không có thức ăn mà còn không có quần áo mặc, không được chăm sóc y tế.

"Cậu bé đáng thương bị mẹ kế ngược đãi giống như một con vật. Cậu phải ăn thức ăn vương vãi của động vật, thậm chí ăn cả phân của mình. Cậu bé chỉ được giải cứu cho đến khi các nhà hoạt động Nhân quyền phát hiện ra. Vì vậy, hành động ngược đãi này đã làm cho chậu bé 10 tuổi hoàn toàn mất cảm xúc và cư xử như một người không có tình cảm", nhà điều hành Quỹ Manir Jega chia sẻ.

Jibril Aliyu trở thành đứa trẻ vô cảm sau 2 năm bị nhốt ở chuồng gà

Đoạn clip gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng