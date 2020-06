Xót xa câu chuyện đằng sau video bé trai 18 tháng tuổi trần truồng cả ngày giữa phố

Giữa cái nắng gắt đến 40 độ C của Hà Nội, nhiều người đi đường cảm thấy xót xa khi chứng kiến hình ảnh cháu bé trần truồng ngồi nghịch nước trong hộp xốp...

Những tháng ngày đầu đời “vật vờ”

Cách đây 1 ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi cảnh một bé trai 18 tháng tuổi trần chuồng ngồi trong thùng xốp nghịch nước giữa trưa nắng nóng. Bên cạnh đó là một chiếc xe lam cũ có ghi tấm biển “Cháu không có bố mẹ, cảm ơn các cô bác thương cháu”.

Theo bài đăng trên mạng xã hội , người đàn chở bé trai 18 tháng tuổi trên một chiếc xe được cải tiến đôi chút chạy lang thang khắp phố phường Hà Nội bán sim thẻ điện thoại cùng vài món đồ linh tinh để mưu sinh.

Cũng theo bài đăng trên mạng xã hội, mẹ em bé nghiện hút, sinh bé xong thì đưa cho người đàn ông khắc khổ lái xe bán thẻ điện thoại nuôi nấng. Bà ngoại của cháu bé bị tai biến và cũng đang nuôi một đứa cháu ngoại khác. Giữa trưa hai ông cháu thường tạt qua bến xe buýt tại Ô Quan Chưởng để tránh nóng. “Nhiều người đến xin cháu bé về nuôi nhưng ông không đồng ý. Đau lòng quá, ngang tuổi con bé nhà mình mà số phận cơ cực quá. Trời nắng nóng đến mình đợi xe 10 phút còn khó chịu huống chi đứa bé. Trộm vía, cháu thích nghi với hoàn cảnh, vẫn khỏe mạnh, chỉ bị sổ mũi nhẹ. Nếu là con mình thì không chịu được. Một câu chuyện buồn ngày 1/6”, tài khoản facebook đăng tải clip cháu bé 18 tháng tuổi trần truồng giữa phố viết.

Hình ảnh cháu T. được ông tưới nước lên người giữa trời nắng nóng đến 40 độ của Hà Nội

Qua tìm hiểu, người đàn ông khắc khổ trong clip là ông Lê Thanh Toàn (SN, 1960, ở Yên Hoà, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), còn cháu bé ngồi trong thùng xốp giữa trưa nắng là V.Đ.T. (SN 2018). Ông Toàn và cháu T. không có quan hệ máu mủ ruột già gì cả.

Giữa trời nắng như đổ lửa, ông Toàn ngồi thu gom giấy vụn người dân cho còn cháu bé trần truồng chạy loanh quanh phụ ông đẩy xe hàng. Trên chiếc xe ọp ẹp của ông cháu có dòng chữ đầy xót xa: “Cháu không có bố mẹ, cám ơn cô bác thương cháu”. Bên dưới là một cái bảng ghi các mệnh giá thẻ nạp điện thoại.

Kể về đời mình và đời đứa nhỏ, ông Toàn nói: Ông từng có vợ và con trai nhưng hai người đó đã bỏ ông đi. Còn cháu T. không phải con cháu ông. Thằng bé là con chị Vũ Thị Loan (SN 1983, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Trước đó, chị Loan và chồng ra tòa ly hôn. Sau đó thì phát hiện mang bầu rồi về nhà ông Toàn ở Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) sinh sống. Đến ngày 24/12/2018, chị Loan sinh bé T. tại nhà ông Toàn. Ông nhờ người đưa 2 mẹ con vào bệnh viện đa khoa Đức Giang. Hơn 1 ngày sau, chị Loan ôm con về nhà ông Toàn.

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong thùng xốp chứa nước đầy "suy tư"

Theo ông Toàn, sau sinh 3 ngày chị Loan đã ôm con đi khắp chợ Đồng Xuân. Thấy ông Toàn già rồi nên người phụ nữ này nói ông ở nhà chăm cháu T. còn chị đi kiếm tiền nuôi cả nhà.

Khi cháu T. được 1 tuổi, hai mẹ con có chụp ảnh chung. Sau đó, người mẹ nói ông Toàn đưa cháu về còn chị đi mua quà sinh nhật cho con nhưng mãi sau không thấy trở về. Mất ngày sau thì thấy Công an báo việc một người phụ nữ bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Ông Toàn tâm sự” “Mẹ cháu nhờ tôi trông con hộ đợi ngày cô ấy ra tù rồi trả đứa bé chứ không cho ai nuôi. Nhỡ cô ấy ra tù tìm không thấy con thì tôi biết làm thế nào?”, ông Toàn nói.



Dù cuộc sống khó khăn nhưng ông vẫn cố bươn trải để nuôi cháu. May thay, cháu bé luôn khỏe mạnh, chẳng bao giờ đau ôm. Hàng ngày, khi đi bán thẻ sim, ông Toàn thường đưa cháu đi theo.

Giữa trời nắng gắt, ông toàn bế cháu vào sát lề đường, kê miếng xống cho cháu ngồi rồi dội nước lên người cháu bé. Cháu ngồi im, ngoan ngoãi không quấy phá ông bán hàng. Có lúc ông Toàn đổ nước vào thùng xốp cho cháu bé vào trong đùa nghịch với nước.

Nói về việc không cháu bé trần truồng, ông Toàn cho hay: Quần áo cháu nhiều lắm, nhưng chúa bị Viêm da , mặc quần áo vào hay nổi mụn nên hè đến ông để cháu ở trần cho thoải mái. “Mùa hè, mỗi ngày tôi cho cháu ngân nước 6 lần, thằng bé thích nước lắm. Tôi cứ để cháu trong thùng xốp rồi đổ ít nước vào để cháu ngồi cho mát. Nghịch nước chán thì cháu lăn ra ngủ”, ông Toàn nói.

Một câu chuyện khác đằng sau việc cháu bé 18 tháng tuổi trần truồng giữa phố?

Được biết, cứ 8h hàng ngày, ông Toàn lại chở cháu ra phố Ô Quan Chưởng, Hàng Mã, chợ Đồng Xuân… để bán thể cào điện thoại. Đến khoảng 20h cùng ngày thì ông cháu về nhà ở Yên Viên để ngủ.

Cháu T. cũng được làm giấy khai sinh, cho đi tiêm chủng đầy đủ. Người dân địa phương thấy hoàn cảnh cháu T. đang thương cũng hay cho đồ ăn, mua thẻ cào ủng hộ để ông cháu đủ tiền trang trải cuộc sống.

Ông Toàn cho T. ở trần cả ngày vì cháu bị viên da

Nói về họ hàng của cháu T., ông Toàn cho biết, cháu bé còn cái dì và bà ngoại. Nhưng bà ngoại già yếu nên không thể nuôi được. Từ ngày cháu sinh ra, ông Toàn đã 4 lần đưa cháu về quê ngoại ở Quảng Ninh chơi. Ông Toàn bảo mẹ cháu không cho đằng nội nhận nuôi con . Từ ngày cháu về ở với ông Toàn bố đẻ cũng không đoái hoài gì đến.

Nói về trường hợp ông cháu ông Toàn, bà Nguyễn Thị Sang – Tổ truorng dân phố nơi ông Toàn sinh sống cho biết: Ông Toàn từng có tiền án tiền sự. Sau khi ra tù hành nghề xe ôm. Con trai ông Toàn trước bị tai nạn, người vợ buồn chán nên đem theo đứa con thứ 2 bỏ đi nơi khác sinh sống.

Một thời gian sau, ông Toàn “qua lại” với mẹ cháu T. rồi đem cháu T. về nhà sinh sống. Cháu T. không phải con ông Toàn. Bởi khi mẹ cháu về địa phương sống thì bụng đã to lắm rồi. Sau đó, người phụ nữ này bị Công an bắt vì liên quan đến ma túy. Cháu T. ở với ông Toàn từ đó đến nay.

Cũng theo bà Sang, kể từ khi nuôi đứa bé, tổ dân phố nhiều lần nhắc nhở ông Toàn nên để cháu ở nhà, không nên đứa đi lang thang nhưng người đàn ông này không nghe.

Tổ dân phố cho rằng, ông Toàn đang lợi dụng cháu bé để lấy tình thương của mọi người

“Chính quyền địa phượng, tổ dân phố cũng quan tâm đến hoàn cảnh của ông Toàn và cháu bé. Vừa rồi, chính quyền cũng hỗ trợ hai ông cháu nhu yếu phẩm. Chính quyền địa phương cũng khuyên ông Toàn gửi cháu đi nhà trẻ, nếu cần chúng tôi sẽ miễn phí tiền học cho cháu nhưng ông ấy không cho cháu đi học. Quần áo của cháu chúng tôi cho nhiều nhưng ông ấy không mặc cho cháu, cứ để thằng bé trần truồng nhìn thấy tội”, bà Sang cho hay.

Phía tổ dân phố nơi ông Toàn sinh sống cho rằng, người đàn ông này đang lợi dụng cháu bé để mọi người thương tình, lấy tiền nuôi bản thân. Chính quyền đãn vận động ông Toàn cho cháu vào trung tâm nhưng người đàn ông này vẫn không nghe.

Video ghi cảnh cháu T. trần truồng giữa phố cùng ông Toàn

