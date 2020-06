Xót xa chồng chết, vợ và hai con nhỏ bỏng nặng do chập điện điều hòa

Mùa hè đến kèm theo nắng nóng nên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như quạt gió, quạt hơi nước, điều hòa tăng cao. Điều đó đồng nghĩa với việc các tai nạn liên quan đến điện và các thiết bị điện cũng gia tăng. Mới đầu mùa hè, cả nước đã chứng kiến nhiều vụ cháy nhà do điện giật, số người tử vong do điện giật, nổ điện cũng không ngừng tăng lên.

Gần đây nhất là sự việc đau thương của gia đình 4 người ở thôn Hòa Hợp, xã Thạnh Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của anh Nguyễn Chính Duẩn (37 tuổi) và khiến 3 mẹ con bị bỏng nặng gồm: chị Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1985), bé Nguyễn Chính Mạnh (5 tuổi) và bé Nguyễn Ngọc An Nhiên (9 tháng tuổi).

Ngay sau khi sự việc xảy, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, sau đó được chuyển xuống Viện bỏng Quốc gia điều trị do vết thương quá nặng. Anh Duẩn không qua khỏi nên được gia đình đưa về quê nhà tổ chức an táng. Chị Thúy và hai con hiện đang được điều trị tại Viện bỏng.

Theo bác sĩ chuyên khoa, bé An Nhiên bị bỏng độ II, IV đến 88% diện tích cơ thể. Toàn bộ mặt, thân chi, bộ phận sinh dục và bỏng hô hấp. Cháu bé vẫn trong tình trạng sốc nhược nặng.

Ba mẹ con chị Thùy được điều trị tại Viện bỏng

Anh trai An Nhiên bị bỏng sâu độ III, IV đến 54% diện tích cơ thể. Chị Thúy đang được điều trị trên khoa Bỏng người lớn. Mặc dù diện tích bỏng không nhiều bằng hai đứa trẻ và hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng Sức Khỏe vẫn còn rất yếu.

Hiện hai con của chị Thúy và chị đang điều trị tại Viện bỏng tốn cả chục triệu đồng. Các cháu sắp bước vào điều trị thay ghép da nên sẽ càng tốn kém hơn. Chồng chết, ba mẹ con nằm viện giành giật sự sống vô cùng khó khăn.

Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet