Xót xa cô gái tàn tật bị hiếp dâm nằm cáng dự phiên toà xét xử kẻ đồi bại

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hiếp dâm đối với bị cáo Phan Huy Giang (44 tuổi, cựu cán bộ Thư viện Trường Tiểu học Diễn Tân, trú xã Diễn Lộc, Diễn Châu). Nạn nhân là chị N.T.Q. (22 tuổi, trú huyện Diễn Châu), bị tàn tật, phải nằm cáng dự phiên tòa xét xử. Trước khi diễn ra phiên tòa, chị Q. bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hoại tử vết thương, Sức Khỏe yếu.

Theo hồ sơ, vào chiều ngày 9/11/2019, đối tượng Giang tới nhà bà N.T.N. (mẹ chị Q.) để thông báo không có chính sách phù hợp hỗ trợ chị Q. bị tàn tật không đi lại được. Khi đến nhà, Giang thấy chị Q. ở nhà một mình nên đã giở trò đồi bại, lấy điện thoại chụp ảnh ngực và vùng kín của chị rồi đi về. Khoảng 1 tiếng sau đó, Giang quay lại nhưng bà N. chưa về mà chỉ gặp em trai chị Q. Giang nói với người em trai rằng chị Q. quá tuổi nên không được hưởng chế độ, rồi đưa cho chị 100.000 đồng.

Đến tối cùng ngày, Giang lại đến nhà bà N. xin gặp và thông báo chế độ học nghề của chị Q. không được. Giang nói cần chụp ảnh chị Q. để đăng lên Facebook xin quyên góp từ nhà hảo tâm nên đã cùng bà N. đưa chị Q. vào phòng và chụp ảnh.

Sau đó, Giang về nhà nhập rồi lại tiếp tục đi bộ tập thể dục . Khi đi qua nhà bà N. đối tượng nổi cơn thú tính, liền lẻn vào nhà chị Q. và giở trò đồi bại. Đối tượng lấy tay bịt mồm nạn nhân, sau đó ra tay hiếp dâm người phụ nữ bị tàn tật. Phát hiện sự việc, bà N. đã làm đơn tố cáo hành vi của Giang với công an và đối tượng đã bị bắt ngay sau đó.

TAND huyện Diễn Châu đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Giang 2 năm tù về tội hiếp dâm, đồng thời bị cáo phải bồi thượng 50 triệu đồng cho người bị hại. Không chấp nhận bản án này, người nhà chị Q. tiếp tục làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận định tòa sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, không có tình tiết mới để tăng nặng hay giảm nhẹ mức án cho bị cáo. HĐXX tuyên bố bác đơn kháng cáo của bị hại, y án tuyên phạt bị cáo Giang 2 năm tù về tội danh Hiếp dâm . Ngoài ra bị cáo cùng đại diện hợp pháp của bị hại đã thỏa thuận và sẽ được bồi thường thêm 20 triệu đồng.

Theo Linh Chi/SKCĐ