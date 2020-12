Xót xa cụ bà sinh đôi ở tuổi 60: Chồng mất, phải làm thêm 7 công ty mới đủ tiền nuôi con

Nhiều người cho rằng, sinh con ở tuổi này không chỉ nguy hiểm đến tính mạng. Một số người cho rằng bà ích kỷ vì không nghĩ đến vấn đề những đứa trẻ gặp phải trong tương lai.

Tuy nhiên, phần lớn bên cạnh đó lại ủng hộ, tỏ ra khâm phục trước sự hy sinh to lớn của người mẹ vĩ đại này.

Nhưng chung quy lại, phải tìm hiểu hết câu chuyện phía sau thì chắc chắn ai cũng xót xa và thông cảm cho người mẹ nhiều tuổi này.

Sau chuyện sinh con là cả một bi kịch

Đó là câu chuyện của bà Quách Mẫn, quê ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Dù đã 60 tuổi nhưng vẫn sinh con an toàn.

Để đi đến hoàn cảnh ngày hôm nay và quyết định sinh con, là cả một câu chuyện bi thương phía sau. Bà tâm sự, bà sau khi ly hôn người chồng cũ, bà lên Bắc Kinh làm việc.

Tái hôn lần 2 ở tuổi 47, người con riêng ở quê dọn lên sống chung với vợ chồng bà để học đại học. Nhưng có một tai nạn khủng khiếp xảy ra khiến con gái duy nhất của bà thiệt mạng.

Cô con gái duy nhất với người chồng trước của bà Quách Mẫn không may gặp tai nạn xe ô tô qua đời trong một lần về quê thăm bố

Đó là vào tháng 11/2005, cô con gái duy nhất của bà Quách Mẫn không may gặp tai nạn xe ô tô qua đời trong một lần về quê thăm bố. Khi đó, bà Quách Mẫn đã bước sang tuổi 51.

Sự mất mát này khiến bà rơi vào trạng thái trầm cảm suốt một thời gian dài, thậm chí đã có lúc nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết. Đúng lúc mất đứa con duy nhất, bà mẹ tình cờ đọc được thông tin một người phụ nữ Nhật sinh con thành công nhờ thụ tinh ống nghiệm ở tuổi 60. Điều này khiến bà nhen nhói lên suy nghĩ: “Tôi trẻ hơn cô ấy, tại sao không thể sinh thêm con?”.

Quyết định sinh con ở tuổi đã cao, nên người chồng hiện tại của bà không đồng ý. Vì vừa lo cho Sức Khỏe của bà, vựa sợ không có kinh tế để nuôi con. Dù bị chồng phản đối nhưng bà Quách Mẫn vẫn quyết tâm dành toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm người thân để quyết sinh con.

Khát khao sinh con ở tuổi 60, bà tìm đọc mọi cách về thụ tinh nhân tạo

Từ đó, bà Quách bắt đầu tìm hiểu phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Bà chia sẻ rằng, chi phí cho mỗi ca thụ tinh khi đó khoảng 60.000 tệ (tương đương khoảng 213.362.000 triệu đồng).

Khó khăn lại chồng khó khan, thụ tinh lần đầu tiên thất bại, bà vẫn không bỏ cuộc. May mắn đã mỉm cười với vợ chồng bà. Lần này, bà mang thai ba, nhưng do không nghe theo chỉ định của bác sĩ nên chỉ giữ lại được hai thai nhi trong bụng.

Nhưng biến cố có lẽ chưa muốn buông tha người phụ nữ bất hạnh này. Khi đó, người chồng của bà lại bị tai biến não, liệt toàn thân.

May mắn ở lần thụ tinh thứ hai, bà sinh đôi 1 trai 1 gái

Trước đây, họ sống bằng tiền lương 4.000 tệ (khoảng gần 15 triệu đồng/2 người) nhưng sau khi chồng bệnh, mình bà Quách phải gồng gánh nuôi chồng con. Sau đó một thời gian ngắn người chồng cũng qua đời.

Làm part time 7 công ty mới đủ tiền nuôi con

Sinh con ở tuổi đã cao, không có chồng bên cạnh, bà Quach phải đổi mặt với rất nhiều khó khăn.

Để có đủ tiền nuôi con, người mẹ già không ngần ngại làm việc cần mẫn. Thậm chí, bà xin làm kế toán bán thời gian cho 7 công ty cùng lúc dù đang ở độ tuổi hưu trí.

“Hai đứa con của tôi từng phải ăn bánh bao qua bữa trong suốt 6 ngày liền vì mẹ bận. Sang đến ngày thứ 7, tôi mới có thời gian nấu cơm. Nhìn chúng hớn hở mà không kìm được nước mắt”, bà tâm sự.

Ở tuổi này, bà vẫn chăm lo chu toàn cho con dù đã yếu

Người ta là mẹ đơn thân khi còn trẻ, nhưng người phụ nữ bất hạnh này lại đơn thân hết lần này đến lần khác. Có những ngày bận bịu, bà không còn thời gian nấu ăn, chăm sóc con cái.

Vì thế, bà cho con ăn bánh bao qua ngày. Con cái hiểu chuyện và thương mẹ. Nên bà lại có them thời gian đi làm them tại các công ty để có them thu nhập.

Bà cho biết, có rất nhiều khoản phải chi tiêu, trong khi lương hưu cũng chỉ được 3.500 tệ (khoảng gần 12 triệu đồng). Trong đó tiền thuê nhà, tiền điện nước hết 1.000 tệ (hơn 3 triệu đồng), tiền học của con 600 tệ (gần 2 triệu đồng).

Món ngon, thịt cá chỉ dành cho con, còn mình ăn khoai, ăn cơm với rau dưa đạm bạc.

Vì không có điều kiện, lại phải trả nợ, tiết kiệm phòng thân nên bà chi tiêu khá dè xẻn. Món ngon, thịt cá chỉ dành cho con, còn mình ăn khoai, ăn cơm với rau dưa đạm bạc. Tuy vậy, bà rất lo lắng cho sức khỏe của bản thân vì "Một khi tôi nằm đó, sẽ không còn ai chăm sóc chúng".

Câu chuyện của bà Quach được nhiều người biết đến và chia sẻ cùng. Nhưng lâu dần, các mạnh thường quân cũng ít đi. Bà không buồn mà nghĩ càng phải khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi con.

Nghị lực của cụ bà khiến nhiều người nể phục. Đây chính là sự hy sinh chỉ có người mẹ dành cho con của mình. Nhưng khi tuổi cao hơn, sức yếu hơn, không biết con bà sẽ sống như thế nào khi mới đây bà ngày càng bệnh, và phát hiện mình bị bệnh ở não.