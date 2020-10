Xót xa ảnh hiện trường tan hoang sau vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (Quảng Nam)

Như đã đưa tin, tối 28/10 tại huyện miền núi Nam Trà My ( Quảng Nam ) đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất vô cùng nghiêm trọng khiến 53 người dân mất tích.

Cụ thể, sau một tiếng nổ lớn một quả đồi bất ngờ sạt lở khiến toàn bộ ngôi làng tại thôn 1, xã Trà Leng bị vùi lấp. Được biết, nơi có 11 hộ dân sinh sống. Vụ việc xảy ra chỉ có 4 người may mắn thoát nạn, 45 người còn lại đã bị vùi lấp và mất tích. Đến 11h trưa 29/10 lực lượng chức năng đã tìm thấy được 8 thi thể ở đây.

Cũng trong tối 28/10, tại xã Trà Vân cũng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 8 người mất tích. Đến sáng hôm nay, toàn bộ thi thể của 8 người này cũng đã được tìm thấy.

Tiến hành mở đường vào khu vực sạt lở

Liên quan đến vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, công tác mở đường vào khu vực và tìm kiếm những người mất tích còn lại vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Hiện trường toàn bùn đất nên rất khó vào

Trao đổi với phóng viên phapluatplus.vn vào lúc 11h sáng 29/10, ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Hiện địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang còn mắc kẹt".

Khung cảnh tan hoang, đất đá ngổn ngang

Do ảnh hưởng của bão số 9, tuyến đường QL40 và cũng chính là con đường độc đạo dẫn lên hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện miền núi Nam Trà My đang bị chia cắt. Trên đường có rất nhiều cây xanh, cột điện đổ ngang ngửa chắn đường đi khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Máy xúc dọn đường

Tại nơi xảy ra sạt lở ở Trà Leng, khung cảnh tan hoang khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm hết mình để nhanh chóng tìm được những nạn nhân còn lại một cách sớm nhất.

Tích cực tìm kiếm người mất tích

Chưa dừng lại ở đó vào ngày 29/10, ông Lưu Huyền Thoại - Chu tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã cho biết, tại địa bàn xã vừa xay ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 11 người mất tích. Trong sáng nay, với sự nỗ lực tìm kiếm của người dân và chính quyền địa phương, thi thể của 3 nạn nhân đã được tìm thấy.



Theo TN/SKCĐ