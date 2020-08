Hình ảnh cuối cùng trên Twitter của Chadwick Boseman, nụ cười tươi rói khiến NHM không khỏi xót xa

Hôm nay cả thế giới đã không khỏi bàng hoàng khi hay tin nam diễn viên Chadwick Boseman - người từng đảm nhận vai diễn nổi tiếng Black Panther đã qua đời ở tuổi 43. Sau 4 năm ròng rã chiến đấu với bệnh ung thư đại trực tràng, nam diễn viên đã ra đi, để lại niềm xót thương và tiếc nuối cho người thân và những người hâm mộ của anh trên khắp thế giới.





Cách đây vài tiếng trước, tài khoản Twitter của Chadwick Boseman đã chia sẻ bài đăng cuối cùng của nam diễn viên. Bức hình đen trắng của Chadwick Boseman với nụ cười tươi rói đã khiến cho nhiều người rơi nước mắt.

Hình ảnh cuối cùng được đăng tải trên Twitter của Chadwick Boseman

Trong bài đăng này, gia đình đã chia sẻ lại: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải xác nhận thông tin Chadwick Boseman đã ra đi. Chadwick được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn 3 vào năm 2016 và đã phải chiến đấu căn bệnh này trong suốt 4 năm trước khi nó dần phát triển đến giai đoạn 4.

Là một chiến binh thực thụ, Chadwick đã kiên trì vượt qua tất cả và đem lại cho khán giả nhiều bộ phim được yêu mến, từ Marshall đến Da 5 Bloods, vở kịch Ma Rainey's Black Bottom của August Wilson,.... Tất cả đều được quay trong khoảng thời gian anh ấy phải điều trị và tiến hành phẫu thuật".

Nam tài tử từng nổi tiếng với vai Black Panther

"Đưa nhân vật vua T'Challa trở nên sống động trong Black Panther là một niềm vinh hạnh trong sự nghiệp của Chadwick. Anh ấy đã ra đi tại nhà riêng, bà xã và gia đình đã luôn ở bên anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Gia đình nam diễn viên gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người bởi tình cảm yêu thương cùng những lời cầu nguyện. Mong mọi người tiếp tục tôn trọng sự riêng tư của cả gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này" - thông báo từ gia đình.

Nhớ lại thời điểm 4 tháng trước, giữa đại dịch COVID-19, Chadwick Boseman đã xuất hiện trong thời gian tự cách ly tại nhà và để lộ hình ảnh gầy guộc, tiều tuỵ đến xót xa. Lúc đó, nhiều fan đã rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của anh nhưng nam diễn viên vẫn tươi cười và che giấu đi sự đau đớn của mình.

Hình ảnh Chadwick Boseman 4 tháng trước

Năm 2016, nam diễn viên đã được chẩn đoán là bị bệnh ung thư đại trực tràng. Thế nhưng gia đình và phía Chadwick Boseman đã giấu kín với truyền thông và người hâm mộ. Theo tờ Variety, nam nghệ sĩ đã phải chiến đấu với căn bệnh này vì sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhờ vậy, anh đã để lại rất nhiều những tác phẩm để đời.

Ngôi sao Black Panther qua đời

Theo Phương Hoa/SKCĐ