Xót xa nam sinh lớp 9 tử vong do trượt tay vịn cầu thang, ngã chấn thương sọ não ở Đồng Nai

Chiều tối 11.10, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (H.Trảng Bom, Đồng Nai) xác nhận có một học sinh lớp 9 của trường này bị trượt cầu thang té và tử vong do chấn thương đầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 10.10, nhà trường phát hiện em T.M.Q - học sinh lớp 9 của trường bị ngã ở tầng trệt khu vực cầu thang. Sự việc được camera an ninh của nhà trường ghi lại.

Lúc vừa phát hiện thì em T.M.Q. ú ớ vài tiếng rồi ngất đi, do nhìn trên người không thấy dấu hiệu gì bất thường nên nhà trường nghĩ em bị tụt đường huyết nên đưa đến bệnh viện chữa trị, có báo phụ huynh đến Bệnh viện chăm sóc.

Trong lúc này, nhà trường cũng cho xem lại camera để tìm hiểu vụ việc thì phát hiện sau khi hết giờ ra chơi, tất cả học sinh đã vào lớp thì em T.M.Q. đến cầu thang tầng 1, sau đó em ngồi lên phần tay vịn của cầu thang và trượt xuống, trong lúc trượt Q. bị ngã ra đằng sau và té xuống tầng trệt.

Do chấn thương quá nặng, em Q. đã không thể qua khỏi

Khi biết nguyên nhân, nhà trường vội báo cho phụ huynh biết. Em T.M.Q. sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, nhưng đến sáng nay, 11.10 thì tử vong do chấn thương quá nặng.

Theo lãnh đạo Trường THCS Lý Tự Trọng, sau sự việc đau lòng này, nhà trường sẽ có giải pháp ngăn chặn các em học sinh trượt cầu thang để phòng ngừa các trường hợp tương tự xảy ra.

